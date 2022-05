Luis Enrique Ramírez también fue atacado a balazos, confirma Rocha Moya

La o las líneas de investigación las dirá la Fiscalía General del Estado cuando deba decirlo, porque tiene que cuidar el debido proceso, pero no sé descarta ninguna línea de investigación en el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, que además de golpes presentaba un balazo en una pierna, dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Es algo que está investigando la Fiscalía, por ejemplo líneas de investigación yo no puedo hablar de ellas, las líneas de investigación se las tiene que decir la Fiscalía cuando deba decírselos porque no en todo momento puede decirlo porque tiene que cuidar el debido proceso, pero no se descarta ninguna, no se puede descartar ninguna línea”, añadió Rocha Moya en conferencia de prensa.

Agregó que en este caso, ocurrido el jueves en Culiacán, el periodista Luis Enrique Ramírez fue privado de la libertad de manera ilegal.

“Se lo llevan de ahí cerquita de su casa, yo ayer estuve con su familia, anoche estuve conviviendo con ellos un buen rato, estuvimos platicando y él seguido salía y se estaba afuera horas y hasta un día, por ello es que ellos no reportaron en ningún momento que les hacía falta, que no regresaba hasta que ya pasó el tiempo que regularmente pasaba en otras ocasiones fue cuando empezaron a darlo a conocer”, continuó.

“Entonces se encuentra y lo que sabemos y lo que dice la Fiscalía es que él murió de golpes y que también al parecer tiene un disparo en la pierna”.

El Gobernador dio las condolencias de manera pública a la familia de Luis Enrique Ramírez y al gremio periodístico la mañana de este viernes en la inauguración del Foro Industrial Mx, que realiza la Asociación Nacional de Secretarios de Desarrollo Económico.