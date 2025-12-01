Luis Pérez de Acha anuncia su postulación para Fiscal General de la República

“Considero que mi perfil personal, experiencia y trayectoria profesional es mi mejor aval. He participado en múltiples causas sociales y políticas, en su momento encabecé el movimiento voto en blanco y apoyé desde la cancha jurídica a las candidaturas independientes que culminaron con una reforma constitucional”, expuso.

En su mensaje, publicado en redes sociales, destacó su perfil y experiencia como elementos clave para ser considerado al cargo.

Luis Pérez de Acha anunció su intención de competir por la titularidad de la Fiscalía General de la República, argumentando que su experiencia profesional y participación en distintas causas sociales y políticas sustentan su aspiración.

He presentado ante el Senado mi aspiración a ocupar la Fiscalía General de la República. Comparto este video con los elementos esenciales de mi trayectoria y las motivaciones que impulsan esta decisión. pic.twitter.com/ytXaJ2gn71

Recordó también su participación en las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, y su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“También participé en el equipo económico de la cancha fiscal en las tres campañas presidenciales del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Voté en favor de la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum y estoy convencido que su plan de gobierno es el más conveniente para el México actual”, defendió.

Sobre su propuesta para encabezar la Fiscalía General de la República, Pérez de Acha afirmó que busca fortalecer las capacidades técnicas de la Fiscalía General de la República y trabajar de manera coordinada pero autónoma con las diversas autoridades federales y estatales del país, en particular por la Secretaría de Seguridad Pública, y conectar con la Unidad de Inteligencia Financiera con la Auditoría Superior de la Federación.

“Queda mucho camino por andar mi propuesta es luchar por un México mejor”, dijo.

La postulación de Pérez de Acha se suma al escenario previo al proceso de designación, en el que se prevé que distintos perfiles jurídicos, académicos y políticos busquen encabezar la FGR para el próximo periodo tras la salida del anterior titular Alejandro Gertz Manero.

Pérez de Acha es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y es Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Ha sido docente en instituciones como la UNAM, el ITAM, la Ibero y el IPN.