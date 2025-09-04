Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, estará en Sinaloa este mes

Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, estará en Sinaloa el próximo 23 de septiembre.

El presidente estatal de Morena, Edgar Barraza Castillo, informó que la visita de Alcalde Luján se realiza en medio de una serie de reuniones que ha celebrado el partido con sociedad civil y militantes para reforzar su estructura.

La morenista estará en Culiacán para encabezar una rueda de prensa y posteriormente una serie de reuniones con la estructura municipal de Morena en el estado.

En otro tema, Barraza Castillo aprovechó para exponer su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su primer informe de gobierno.

“En Morena, nosotros como partido, como movimiento, nos sentimos profundamente orgullosos y representados. También desde Morena Sinaloa respaldamos el proyecto de nación que encabeza nuestra primer Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum”, dijo.