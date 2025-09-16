Luto se enfatiza en casos de asesinato de personas inocentes, dice Rocha

El Gobernador Rubén Rocha Moya lamentó los asesinatos que se han registrado durante la crisis de seguridad que la autoridad no ha logrado contener.

El Mandatario estatal refirió que las muertes de personas no involucradas en los hechos de seguridad le resultan más lamentables, recordando el caso de la docente Jesamel asesinada el 13 de septiembre en un paseo familiar.

“El luto nuestro es por todos los que lamentablemente fallecen más en el caso de gente inocente que no tiene nada porque estar exponiéndose y ya comentamos con ellos, con los familiares”, dijo.

El pasado 13 de septiembre Jesamel fue alcanzada por una bala cuando se desplazaba en un vehículo con su familia en un paseo por su cumpleaños, esto en Nuevo Altata, Navolato. Murió frente a sus dos hijas y su esposo, y fue sepultado en el que sería su cumpleaños 36.

Al funeral acudió la titular de Educación en Sinaloa Gloria Himelda Félix Niebla.

El Gobernador Rubén Rocha Moya garantizó que a las hijas de la maestra Jesamel se les brindará atención por parte del estado.

LAS MUERTES EN LA CRISIS

Desde septiembre de 2024 Sinaloa acumula 2 mil 012 asesinatos, derivado de una pugna del crimen organizado.

De esas muertes la autoridad estatal no ha ofrecido datos de cuántas personas son parte del desarrollo de la violencia en el estado ni cuántas son víctimas no involucradas en la disputa criminal.