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Madre buscadora exige a Gobernadora de Sinaloa revisar caso de Neto Pulido

Graciela Dominguez Nava recibió la petición de que las autoridades atiendan su demanda
Belem Angulo |
27/08/2026 11:26
27/08/2026 11:26

Reynalda Pulido Chavira, madre buscadora de Neto Pulido, se enfrentó a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava durante un evento de entrega de equipo para oficios, para exigirle atención y revisión al caso de su hijo.

La madre buscadora aprovechó el encuentro con la Mandataria estatal para solicitar que se revise la situación de Neto Pulido y se dé seguimiento a su caso.

Durante el evento, Pulido Chavira insistió directamente ante la Gobernadora en la necesidad de que las autoridades atiendan su demanda.

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