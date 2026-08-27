Madre buscadora exige a Gobernadora de Sinaloa revisar caso de Neto Pulido

Reynalda Pulido Chavira, madre buscadora de Neto Pulido, se enfrentó a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava durante un evento de entrega de equipo para oficios, para exigirle atención y revisión al caso de su hijo.

La madre buscadora aprovechó el encuentro con la Mandataria estatal para solicitar que se revise la situación de Neto Pulido y se dé seguimiento a su caso.

Durante el evento, Pulido Chavira insistió directamente ante la Gobernadora en la necesidad de que las autoridades atiendan su demanda.