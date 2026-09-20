$!Madre buscadora pide a Sheinbaum seguridad para colectivos

Ante el escenario de inseguridad que significan las búsquedas en campo, Laura Elena Guerra López, madre rastreadora, acudió al evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Culiacán, para solicitar apoyo a los colectivos.

“Hemos estado saliendo a búsquedas sin acompañamiento de Sedena y de Marina, nomás nos han estado acompañando (la policía) estatal y municipal, y es muy poca la seguridad”, expresó.

“Nosotros no queremos problemas, queremos nada más la seguridad para nosotras mismas”.

Guerra López explicó que recientemente tuvieron una mesa de trabajo con la Gobernadora, Graciela Domínguez Nava, donde le hicieron la solicitud en presencia del Secretario de Seguridad Estatal, Sinhué Téllez López.