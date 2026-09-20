$!Madre buscadora pide a Sheinbaum seguridad para colectivos

Ante el escenario de inseguridad que significan las búsquedas en campo, Laura Elena Guerra López, madre rastreadora, acudió al evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Culiacán, para solicitar apoyo a los colectivos.
“Hemos estado saliendo a búsquedas sin acompañamiento de Sedena y de Marina, nomás nos han estado acompañando (la policía) estatal y municipal, y es muy poca la seguridad”, expresó.
“Nosotros no queremos problemas, queremos nada más la seguridad para nosotras mismas”.
Guerra López explicó que recientemente tuvieron una mesa de trabajo con la Gobernadora, Graciela Domínguez Nava, donde le hicieron la solicitud en presencia del Secretario de Seguridad Estatal, Sinhué Téllez López.
“Y él quedó muy formal de que las madres íbamos a tener seguridad”, expuso.
Sin embargo, en días recientes el colectivo al que pertenece, Corazones en Búsqueda, tuvo un incidente de seguridad en el municipio de Eldorado, debido a que llevaban poco acompañamiento.
Laura Elena está buscando a su hijo Miguel Ángel, que tiene un año y siete meses desaparecido, es decir, su desaparición ocurrió en el contexto de la pugna interna que vive el Cártel de Sinaloa desde el 19 de septiembre del 2024.
“No tengo información sobre él, una ubicación de dónde pueda yo buscar”, comentó.
“Ando por todos lados, diferentes puntos en Eldorado, que son comisarías, sindicaturas, donde salgan puntos de búsqueda”.