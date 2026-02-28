$!Madre clama a Sheinbaum apoyo para su hija que recibió balazo en la cabeza en fuego cruzado en Culiacán

Una madre de familia acudió al evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Culiacán este sábado para solicitarle apoyo para su hija de 16 años, quien quedó gravemente herida tras recibir un disparo en la cabeza en medio de un fuego cruzado hace siete meses.
La mujer, quien pidió el anonimato por miedo, señaló que fueron víctimas del fuego cruzado en la ciudad cuando se dirigían en un vehículo a comprar tortillas.
“Mi hija recibió un balazo en su cabeza, no tiene parte de su cráneo.
“Totalmente la vida de mi hija cambió, se truncó. Ella acababa de salir de la prepa de vacaciones por exenta, por inteligente, se me hace injusto que mi hija esté postrada en una cama a causa de esto que estamos viviendo en Culiacán”, lamentó.
Relató que desde el 5 de junio de 2025 la joven permanece en una cama de hospital con severas afectaciones neurológicas y físicas.
Explicó que la adolescente perdió parte del cráneo y está a la espera de una cirugía para la colocación de una placa.
Además, tiene traqueotomía, se alimenta mediante sonda gástrica, presenta parálisis en la mitad de su cuerpo, no puede hablar y sufrió dos infartos cerebrales a causa del impacto.
También afirmó que la situación ha afectado psicológicamente a toda la familia, incluidas sus otras hijas de tres y siete años, quienes viven con miedo.
Pidió a la mandataria mayor seguridad y apoyo integral al asegurar que no puede trabajar debido a los cuidados permanentes que requiere su hija, lo que la ha llevado a endeudarse.
Indicó que ha recibido algunos apoyos del Gobierno estatal, pero aseguró que han sido insuficientes o intermitentes. Denunció la suspensión de ayuda para la renta, la falta de medicamentos y promesas incumplidas, como la asignación de una enfermera.
Asimismo, solicitó respaldo económico, atención psicológica para sus hijas y el reconocimiento de discapacidad para la adolescente, trámite que aún no se ha concretado.
La mujer afirmó que buscaba entregar personalmente una carta a la presidenta con sus peticiones.
Explicó que decidió hacer pública su situación porque ya no puede enfrentar sola la carga económica y emocional, pese al miedo que siente.