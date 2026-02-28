$!Madre clama a Sheinbaum apoyo para su hija que recibió balazo en la cabeza en fuego cruzado en Culiacán

Una madre de familia acudió al evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Culiacán este sábado para solicitarle apoyo para su hija de 16 años, quien quedó gravemente herida tras recibir un disparo en la cabeza en medio de un fuego cruzado hace siete meses.

La mujer, quien pidió el anonimato por miedo, señaló que fueron víctimas del fuego cruzado en la ciudad cuando se dirigían en un vehículo a comprar tortillas.

“Mi hija recibió un balazo en su cabeza, no tiene parte de su cráneo.

“Totalmente la vida de mi hija cambió, se truncó. Ella acababa de salir de la prepa de vacaciones por exenta, por inteligente, se me hace injusto que mi hija esté postrada en una cama a causa de esto que estamos viviendo en Culiacán”, lamentó.