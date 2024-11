$!Madre de Jesús Félix, desaparecido, hace huelga de hambre en la Catedral de Culiacán; pide a Gobierno el regreso de su hijo

“Al momento que yo me percato, porque le hice llamadas, mensajes y que no le entraban, a como está la situación aquí en Culiacán me puse en alerta, mis foquitos empezaron a ponerse ámbar y dije ‘no, algo aquí está pasando y empecé por mi propia cuenta la búsqueda de mi hijo”.

Por la tarde desde ese 1 de noviembre, Rosa interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado por la desaparición de Jesús y ella misma se acercó a los domicilios contiguos de la vivienda en que se encontraba su hijo, para pedir a vecino por vecino poder acceder a los videos de sus cámaras de vigilancia, teniendo en mano la ficha de búsqueda de su hijo.

“Yo no esperé que pasaran las 72 horas que piden que pasen para iniciar la búsqueda de personas desaparecidas, yo en el día uno, en el momento que ya no supe de mi hijo, supe que algo malo estaba pasando ya que con mi hijo teníamos una comunicación por la situación precisamente que estamos viviendo en Culiacán de: ‘¿dónde estás?, ¿dónde andas?, ya me voy, ya me fui, ya llegué, voy en camino, ya estoy en casa”.

Además de en la colonia La Campiña, Rosa buscó a su hijo en El Limón de los Ramos, en la salida norte, en la salida sur, en terracerías, el dique de La Primavera, el Piggyback, en todo lugar en el que pudiera estar, por eso, al agotar los lugares de búsqueda, decidió iniciar una huelga de hambre para presionar al Gobierno el retorno de Jesús.

“Sé y puedo asegurar que mi hijo está vivo, el vínculo de madre hacía un hijo es muy grande, es muy fuerte y sé que mi hijo tiene vida aún, en estos precisos momentos mi hijo respira, y yo necesito esa respiración de mi hijo para poder seguir viviendo, mi hijo es mi oxígeno, y lo necesito, como también necesito mis sagrados alimentos, para seguir de pie...”.

“Por favor no permita que se siga tiñendo la ciudad, sus calles por donde transita Señor Gobernador, día a día, las calles de Culiacán, su Culiacán, Señor Gobernador no siga permitiendo que se sigan tiñendo las calles, al paso de la gente, que no se nos haga fácil vivir ‘aquí apareció uno, allá apareció otro’ tan común, no lo permita”.