Madre denuncia supuesto robo de una trilliza; no hubo una tercera bebé, refuta Salud Sinaloa

Una madre de familia denunció el presunto robo de una bebé en el Hospital de la Mujer en Culiacán, sin embargo, la Secretaría de Salud estatal descartó el hurto de la infante.

Luego de la publicación del reportaje en el semanario Ríodoce, en el que se expone en supuesto robo de la menor, el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, aseguró que el Hospital de la Mujer cuenta con evidencia médica que descarta que una paciente haya dado a luz a una tercera bebé.

La publicación refiere el testimonio de una mujer identificada como Magdalena Robles Parra, quien denunció que durante su embarazo fue diagnosticada con trillizas mediante diversos estudios de ultrasonido y que, tras una cesárea practicada el 11 de junio en el Hospital de la Mujer, únicamente le fueron entregadas dos recién nacidas.

De acuerdo con el reportaje, la mujer presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado al considerar que una de sus hijas pudo haber sido sustraída. Sin embargo, el Hospital de la Mujer sostuvo previamente que se trató de un embarazo gemelar y atribuyó el diagnóstico inicial a un error en un ultrasonido.

Al ser cuestionado sobre el caso, González Galindo dijo que la familia ha recibido información desde el primer momento y que la documentación clínica del hospital respalda la versión de que únicamente había dos bebés.

“El caso de esta paciente agarró revuelo por el tema mediático, que es muy entendible y muy sensible. Sin embargo, con la familia se ha platicado desde el primer momento y se les ha explicado la situación”, subrayó.

El funcionario estatal insistió en que el hospital cuenta con estudios que acreditan un embarazo gemelar; asimismo, descartó que durante una cesárea pudiera ocultarse el nacimiento de un tercer bebé.

“Son dos productos los que nacieron, hay evidencia, ellos tienen evidencia de ultrasonidos de lo que se vio desde antes”, insistió.

“Es muy difícil, es muy complejo en una institución poder hacer un procedimiento o poder extraer un paciente, un niño, como si nada. Yo casi diría que es imposible. Nacen los niños, los están recibiendo inmediatamente. Hay muchas personas involucradas atendiendo a un paciente como para que se dé algo como lo que se ha referido”.

El Secretario agregó que el director del Hospital de la Mujer revisó el caso y que el personal médico cuenta con documentación que respalda su actuación.

“Los médicos están tranquilos, el director ya también hizo una aclaración y existe la evidencia que respalda que no se dio tal suceso”, expuso el funcionario estatal.

Reiteró que, con la información disponible, el nacimiento correspondió a dos bebés.

“Queda descartado y se tiene la evidencia también, los ultrasonidos, de que eran dos.”