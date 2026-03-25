$!Madres buscadoras denuncian omisiones de Fiscalía en Sinaloa y retrasos en recuperación de cuerpos

La líder del colectivo, Reynalda Pulido, señaló que, en las últimas semanas, la Fiscalía ha justificado la omisión de movilización bajo el argumento de que el coordinador encargado de estas diligencias “tiene mucho trabajo”, lo que ha derivado en retrasos en operativos que anteriormente se realizaban en cuestión de horas.

Durante su visita, las familias acudieron con la intención de exigir respuestas a las autoridades, luego de contar con información sobre posibles ubicaciones de cuerpos en municipios como Navolato, Culiacán, Badiraguato y Eldorado, sin que hasta el momento se hayan realizado operativos oportunos.

Integrantes del colectivo Madres en Lucha por Tu Regreso a Casa, acompañadas por familias de personas desaparecidas, se manifestaron en el edificio central de la Fiscalía General del Estado en Culiacán para denunciar la falta de acciones inmediatas en la recuperación de restos humanos reportados en distintas zonas de Sinaloa.

“Si la fiscalía ya no va a hacer la búsqueda inmediata, que lo diga claramente”, expresó Reynalda Pulido, líder del colectivo.

De acuerdo con su testimonio, el colectivo cuenta con un protocolo de búsqueda y ha entregado coordenadas precisas a las autoridades; sin embargo, las respuestas han sido tardías. En algunos casos, las familias han esperado hasta 12 días sin que se concrete un operativo, pese a tratarse de posibles restos expuestos a la intemperie.

Uno de los casos más recientes involucra a una familia que busca a un desaparecido en las inmediaciones de La Tuna, mientras que otros reportes se ubican en las comunidades de Villa Juárez y de Agua Blanca, sin que hasta el momento se hayan concretado acciones inmediatas.

Pulido explicó que esta situación ha obligado a las familias a acudir directamente a la Fiscalía, incluso ingresando a las instalaciones para exigir atención ante lo que consideran omisiones graves por parte de las autoridades.

La representante del colectivo también acusó falta de coordinación con la Comisión de Búsqueda, la cual, afirmó, puede tardar desde ocho días hasta tres meses en atender reportes, mientras que ellos solo tienen acceso a una visualización por semana.

“No creo que al Estado le convenga que una madre siga sacando cuerpos, cuando eso le corresponde a la fiscalía”, sostuvo.

Además de los retrasos, la líder denunció posibles filtraciones de información dentro de la propia Fiscalía. Relató un caso ocurrido el 13 de marzo de 2026, en el que, tras recibir un reporte anónimo sobre la presencia de al menos cinco cuerpos entre Agua Blanca y El Guasimal, el colectivo localizó tres restos; sin embargo, posteriormente estos desaparecieron.