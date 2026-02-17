Madres buscadoras han tenido atención histórica, afirma Rocha; ‘nosotros les resolvemos mucho’

El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que su administración ha brindado atención y apoyos a madres buscadoras de personas desaparecidas, y sostuvo que no existe antecedente en la historia de un Gobierno que haya resuelto tantas solicitudes para estos colectivos.

Indicó que recientemente se sostuvo un encuentro con integrantes de estos grupos con autoridades estatales y afirmó que han tenido acceso a la información que han requerido, lo anterior al ser cuestionado sobre las fosas clandestinas localizadas en Concordia.

“Toda la información que han querido la tienen. Ayer estuvieron reunidas en el Salón Gobernadores. Estuvieron con los funcionarios que llevan a cabo, estuvieron tres horas. Nosotros les resolvemos mucho”, expresó.

Rocha Moya señaló que entre los apoyos otorgados se encuentran la habilitación de tres centros de resguardo, los cuales consideró como un avance significativo en la atención institucional hacia las familias de personas desaparecidas.

“No va a haber Gobierno en la historia que les haya resuelto tantas cosas con el simple hecho de los tres centros de resguardo, por decirles algo”, manifestó.

Además, informó que atendió una solicitud específica relacionada con herramientas tecnológicas para las labores de búsqueda.

“Me pidieron unos drones, ahorita di la instrucción de que les compren los drones para dárselos”, declaró.

El Gobernador reiteró que, desde su perspectiva, la atención brindada a los colectivos de madres buscadoras no tiene precedente.

“No hay antecedente en la historia de atenderlos como los atendemos nosotros”, afirmó.

En Sinaloa, colectivos de familiares de personas desaparecidas realizan búsquedas en campo y gestionan apoyos ante autoridades estatales y federales para fortalecer sus labores, así como para acceder a información relacionada con las investigaciones ante la falta de capacidad del Estado para atender la crisis de desaparición.