Madres buscadoras irrumpen en sesión del Congreso de Sinaloa para exigir apoyo a sus labores

La sesión ordinaria del Congreso del Estado de Sinaloa fue interrumpida este martes por integrantes del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, encabezadas por Reynalda Pulido, quienes acudieron al recinto legislativo para exigir mayor atención a las labores de búsqueda de personas desaparecidas y solicitar la destitución de funcionarias del Poder Ejecutivo estatal.

Durante la interrupción de la sesión, Reynalda Pulido denunció presuntas omisiones y amenazas por parte de la Subsecretaria de Derechos Humanos de Sinaloa, Patricia Figueroa, así como de la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Katia Márquez.

“Queremos que ayuden a las mamás. No queremos simulaciones de búsqueda; queremos encontrar a nuestros hijos, no que sigan actuando como si no vieran esta situación. ¿Qué pasa? La Subsecretaria nos está amenazando por las búsquedas y la Comisionada de Búsqueda nos ignora. Estas madres no merecen que sus hijos estén desaparecidos a manos de policías municipales”, expresó.

Pulido busca a su hijo, Javier Ernesto Vélez Pulido, reportado como desaparecido el 8 de diciembre de 2020 en Culiacán. La integrante del colectivo señaló que, a más de cinco años de su desaparición, no ha recibido una respuesta que considere satisfactoria por parte de las autoridades estatales.

Asimismo, destacó que el trabajo realizado por el colectivo ha contribuido a la localización y recuperación de 350 cuerpos, resultado de las acciones de búsqueda efectuadas por sus integrantes.

“Hay búsquedas de cinco años; hay madres que han encontrado a sus hijos en fosas ellas solas. Ahorita voy sola por el cuerpo de una persona desaparecida, sin recursos”, señaló.

La madre buscadora también informó que recientemente sostuvo una reunión con la Gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla, a quien dijo, había hecho compromiso de brindar apoyo a las familias buscadoras, sin embargo, afirmó que no se han dado.

Posteriormente, las integrantes del colectivo se retiraron del pleno para sostener una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, integrada por diversas diputadas y diputados, con el objetivo de exponer sus peticiones y planteamientos.