$!Madres buscadoras piden destituir a titulares de Búsqueda, Derechos Humanos y Atención a Víctimas de Gobierno de Sinaloa

La destitución de tres funcionarias estatales, auditorías forenses a su desempeño y garantías de que no vuelvan a ocupar cargos públicos fueron algunas de las exigencias que integrantes de la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas plantearon ante el Congreso de Sinaloa. Durante una reunión con Diputados, las madres buscadoras solicitaron la destitución de Karina Elizabeth Márquez Calderón, Comisionada Estatal de Búsqueda de Personas; Nora Patricia Figueroa Sauceda, Subsecretaria de Derechos Humanos, y Gloria Uriarte Uriarte, Comisionada Estatal de Atención Integral a Víctimas. Las integrantes del colectivo señalaron presuntas omisiones, malos tratos y falta de empatía hacia las familias de personas desaparecidas. También acusaron a las funcionarias de no proporcionar los recursos mínimos necesarios para las labores de búsqueda.





“Lejos de dar contención y apoyo, su actuación está impactada por desplantes que obligan a las familias a mendigar una atención que por ley les corresponde” expresó Micaela González Heras, integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desparecidas de Sinaloa. Además de las auditorías, pidieron que las tres funcionarias queden impedidas para ocupar otros cargos en la función pública y que el presupuesto de la Subsecretaría de Derechos Humanos se destine a los colectivos y a las labores que realizan las familias buscadoras. Argumentaron que las instituciones no han dado los resultados que se necesitan ante las condiciones de violencia e inseguridad que se viven en Sinaloa. Entre sus peticiones también incluyeron la instalación de reuniones bimestrales con la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava y las autoridades competentes, a fin de dar seguimiento a las demandas de las familias y evaluar las acciones de búsqueda y atención a víctimas.



