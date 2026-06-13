Culiacán
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Apoyo

Madres buscadoras realizan colecta de insumos para continuar con búsqueda de personas desaparecidas en Culiacán

El colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa instaló un centro de acopio frente al Teatro MIA para recibir herramientas y artículos de primera necesidad que les permitan continuar con las jornadas de búsqueda
Daniela Flores |
13/06/2026 13:00
13/06/2026 13:00

El colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa mantienen una colecta de apoyo en el centro de Culiacán, desde donde hicieron un llamado a la ciudadanía a donar herramientas e insumos que les permitan continuar con la búsqueda de personas desaparecidas.

Las madres buscadoras se instalaron frente al Teatro MIA, a espaldas de la Catedral de Culiacán.

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Durante la jornada, que se mantendría hasta las 17:00 horas, las integrantes del colectivo solicitaron el apoyo de la ciudadanía con donaciones de palas, picos, agua embotellada y otros insumos que utilizan en las búsquedas de campo.

Las integrantes de Madres en Lucha por tu Regreso a Casa señalaron que la solidaridad de la población es fundamental para continuar con las labores que realizan en la localización de sus familiares desaparecidos.

Asimismo, reiteraron un llamado a la empatía de la sociedad sinaloense e invitaron a quienes deseen colaborar a acudir al centro de acopio instalado en el primer cuadro de la ciudad.

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