Madres buscadoras se preparan para jugar un ‘partido’ por la justicia en Culiacán

CULIACÁN._ Bajo la consigna de que este 10 de mayo no hay nada que festejar, colectivos de familias de personas desaparecidas convocan a la XIV Marcha de la Dignidad Nacional, una movilización que este año adopta una metáfora futbolística para visibilizar su exigencia de verdad y justicia.

A través de un comunicado dirigido a las familias, colectivos y a la sociedad civil, a quienes llaman la afición, las madres buscadoras manifestaron que se encuentran disputando el encuentro más complejo de sus vidas.

En este “torneo contra la impunidad”, aseguran que el único trofeo que importa es que sus hijos e hijas regresen a casa.

La convocatoria enfatiza que el partido final es la obtención de la verdad.

Por ello, hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que se una a su equipo y brinde su aliento en las calles, buscando así ganar el marcador contra el olvido que impera en los casos de desaparición en el País.

El comunicado informó que las madres llegarán a la final, refiriéndose al compromiso inquebrantable de las buscadoras por alcanzar la copa de la verdad y la justicia.

La marcha en Culiacán comenzará a las 09:00 horas del 10 de mayo en las escalinatas de La Lomita, finalizando en Catedral.

Los colectivos han difundido la movilización en redes sociales utilizando las etiquetas #10DeMayo, #AlzaremosLaCopaDeLaVerdadYJusticia y #HastaEncontrarles, invitando a la población a no ser indiferente ante el dolor de las familias que este domingo no celebrarán, sino que saldrán a las calles a luchar por sus seres queridos.