$!Madres de familia denuncian corte de luz en escuela primaria, al sur de Culiacán

“La SEP paga un límite, pero si la escuela se pasa de ese límite de los kilowatts, dicen que ellos tienen que mandar un comunicado, que no llegó aquí, que se tenía que cortar la luz, se tiene que hacer mucho papeleo para poder que restablezcan la luz, estamos en espera de la respuesta pero no están las condiciones para que los niños tomen clases”.

Al respecto, Miriam Fierro, otra madre de familia, manifestó estar molesta porque la dependencia pide que las clases sean presenciales aún con la violencia, porque si no pueden bajar las calificaciones a los menores; sin embargo, en algunos salones tuvieron que optar por tomar clases al aire libre y reducir el horario de clases, ante la falta de energía.

“No hay cómo imprimir, no hay cómo trabajar, no hay como poner un proyector, es muy bajo el número de niños que hay en la escuela; las maestras aunque se esfuercen, los niños en la oscuridad no todos tienen la misma capacidad de visión, no todos tienen la misma capacidad de atención y es mejor con apoyo audiovisual, para maestros y alumnos”.

En ese sentido, dijo no creer que haya podido subir el consumo de electricidad del plantel, porque no han puesto más focos y tampoco hubo festejos por las fiestas decembrinas, para los alumnos.

“No hay ninguna razón que justifique el aumento de los watts, porque no se pusieron foquitos de decoración, no se puso ningún juego electrónico, no se sumó ningún otro equipo a un salón, a los doce salones, tampoco a lo administrativo, entonces no tienen cómo justificar el aumento de los watts y tampoco la ausencia de la electricidad en la escuela”.

“Se nos está obligando a que mandemos a los niños a la escuela porque van a bajar las calificaciones, porque van a reprobarlos, pero si ellos no cumplen con tener una escuela digna, que no tienen ni lo básico, ¿Cómo van a exigir que nosotros mandemos a los niños a la escuela? Cuando no tienen las condiciones”.

Laura, mamá de una niña de sexto grado, detalló que al ser una situación que afecta directamente a los niños y niñas de la escuela, buscarán hacer un plantón ante la SEPyC para que les den solución al corte de energía.