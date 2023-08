“En la primaria es lo básico, no piden muchas cosas, solo lápiz, sacapuntas, cositas así, en el kinder es donde piden un montón de cosas; piden colores, piden una marca en específico, piden ábacos pero ya pasó del kinder”, comentó Almeida entre risas.

“Está fácil solo que no hay todo en un solo lugar, he tenido que recorrer todo el Centro, todavía faltan los uniformes de la niña”, opinó sobre el proceso del programa de canje.

Pese a que la niña estudia en una institución pública, Yukie prefiere comprar los uniformes, pues ha tenido malas experiencias para encontrar la talla de su hija ya que la variedad de prendas que proporciona el Gobierno es más limitada a la que encuentra en las tiendas.

“Como ella es una niña con peso, batallo más con los uniformes en el programa de Gobierno que no vienen las tallas muy amplias, tengo que comprarle el uniforme por fuera porque ya tengo que comprarle tallas más grandes que no vienen dentro del programa de Gobierno”, explicó.

Los dos short faldas y playeras del uniforme oficial de Sinaloa costaron 800 pesos, más una mochila de mismo costo, Yukie prevé invertir alrededor de 3 mil pesos en los materiales para su hija.

Por otro lado, Patricia Favela revisaba los documentos para solicitar el apoyo estatal en la fila en una papelería.

A diferencia de Yukie y Almeida, ha gastado alrededor de 3 mil pesos en los materiales y uniformes de sus tres hijos, no en cada uno.

“Me anticipo con los gastos, aprovecho en diferentes tiendas para comprar descuentos, por ejemplo, en útiles hago comparaciones de costos de libretas, de mochilas igual, hay veces que en las páginas como Mercado Libre o Amazon te salen más económicas que comprarlas aquí directamente, a parte la calidad es super diferente”, detalló Patricia.

Patricia se toma el tiempo de buscar productos en distintas tiendas en línea como presencial durante el año, para evitar comprar a sobrecostos en fechas previas al inicio del ciclo escolar.

“Me voy a diferentes tiendas, competencias, me voy a Bodega Aurrera, me voy a Woolworth, a Soriana desde antes, y checo ofertas, ahorita la mayoría es Woolworth y Ley las que tiene ofertas, las importadoras de Los Chinitos ni al caso porque no tienen la calidad”, explicó.

Su método de compra ha disminuido su presupuesto a un 30 por ciento en comparación con otras madres de familia.

“Con tres yo tengo que buscar los costos para tratar de economizar lo más que se pueda”, comentó.