$!Madres de la primaria Roberto Hernández, en Culiacán, se manifiestan en SEPyC por corte de luz

Teresita Duarte, madre de familia, explicó que este lunes, llevaron un oficio ante la SEPyC para pedir la reinstalación de la electricidad y fueron recibidas por trabajadores de la dependencia, más no han obtenido una solución a la problemática.

“¡Nuestros niños merecen estudiar con luz! Los padres de familia de la Primaria Roberto Hernández Rodríguez manifestamos nuestra inconformidad, porque, desde el 15 de enero, la escuela no cuenta con energía eléctrica”, se leía en la lona.

“Ella tiene una condición, TDAH, el cual para ella no es siquiera atractivo estar en un salón de clases, para ella ha sido más la afectación, porque ella es muy audiovisual, ella trabaja más con las actividades que pone el maestro con el proyector”.

“Se había acordado que en esta semana, a partir hoy los niños ya no iban a tener acceso al plantel; sin embargo, nosotros hicimos una petición y por mayoría, se adoptó de que esta semana íbamos a ser la solicitud administrativa para que se resolviera el problema, pero si no se resuelve vamos a evitar los accesos al plantel”.

“Ella no está poniendo atención, pero no solo se está afectando a ella, si no que el maestro debe poner más atención con condiciones diferentes, en este caso mi hija y más niños que tienen esa situación, por eso estoy aquí”.

En ese sentido, Berenice detalló que nunca recibieron un comunicado oficial o documento que avalara que están tratando de resolver la falta del suministro.

Otro punto que las mamás consideraron preocupante es que en las noches la escuela queda totalmente a oscuras, que se presta a que puedan robar cableado del plantel, como mencionó Perla López, mamá de un niño de sexto grado.

“Es el boulevard Obrero Mundial, está antes de llegar a la entrada de Santa Fe, es una zona que no ha sido tan conflictiva, pero después de las 7 de la noche, por la cuestión de inseguridad que estamos viviendo en la ciudad, ya no hay nadie en la calle”.

“Los vecinos estamos tratando de preservar la escuela, pero en cualquier momento podemos ser víctimas de la comisión de un delito por la falta de electricidad”.

“La escuela fue fundada hace 25 años por los propios padres con la necesidad de tener una escuela, es una escuela muy cuidada por los vecinos y por la sociedad de padres”.