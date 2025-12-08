$!Madres en Lucha por tu Regreso a Casa exige ‘responsabilidad’ a cinco años de la desaparición de Javier Ernesto Vélez Pulido

A cinco años de la desaparición de Javier Ernesto Vélez Pulido, conocido como “Neto”, su madre Reynalda Pulido Chavira lideró una manifestación con el colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa para exigir al municipio que se hiciera responsable por este caso, en el que presuntamente hay agentes de la Policía Municipal de Culiacán involucrados. La manifestación de este lunes por la desaparición de Neto comenzó a las 08:30 horas en el Palacio Municipal, donde se denunciaron omisiones y malos tratos constantes por parte de las autoridades. En el lugar bloquearon los accesos y mostraron lonas y cartulinas. Javier Ernesto Vélez Pulido, de 16 años, fue desaparecido el 8 de diciembre de 2020 por una patrulla de la Policía Municipal en una tortillería llamada “El Sombrero 2” en la colonia Adolfo López Mateos.









La fundadora de Madres en Lucha recalcó que “Neto” era un niño noble y no merecía lo que le hicieron. A lo largo de los cinco años, la madre ha liderado la búsqueda con medios propios, debido a las omisiones del Estado. Recalcó que el colectivo que fundó ha hallado a muchas personas y los mismos familiares han cubierto los gastos por sí mismos, pese a que el Estado es quien debe responsabilizarse.











“Aquí la que busca soy yo, con el colectivo, con medios propios y desgraciadamente les puedo decir que ha sido un calvario el seguir con esta lucha”, compartió Pulido Chavira. La protesta escaló cuando, según la madre de “Neto”, personal de limpieza se dirigió a barrer las cartulinas del movimiento y al discutir un policía estatal presente amenazó con arrestarlos por el incidente. Tras la confrontación, José Ernesto Peñuelas Castellanos, Secretario del Ayuntamiento, ofreció una disculpa pública luego de hablar con la madre Neto, quien exigió que el Municipio se hiciera responsable de la desaparición de Javier Ernesto Vélez Pulido. La madre de Neto solicitó que la disculpa incluyera la incompetencia de la administración y, finalmente, al aceptar la disculpa, la madre declaró que el hecho de que el Estado asuma la responsabilidad es más valioso que una reparación del daño. “Por supuesto que nos disculpamos por la desaparición de su hijo ‘Neto’”, aclaró Peñuelas Castellanos.









