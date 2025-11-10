Madueña llama a la reflexión tras mantas colocadas en Culiacán contra reingeniería de la UAS

Diversas mantas con mensajes de inconformidad fueron colocadas la mañana de este lunes en distintos puntos de Culiacán por jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes protestan contra la reingeniería financiera que impulsa la institución.

En entrevista, el Rector Jesús Madueña Molina aseguró que los universitarios tienen derecho a manifestarse, pero pidió “reflexionar” sobre el objetivo de la medida, la cual busca garantizar la estabilidad del sistema de pensiones y prestaciones de la comunidad universitaria.

“Es gente que trae esa idea, es libre de expresarse. Nosotros seguimos trabajando bien firme en la Secretaría de Educación Pública para sacar adelante el tema de la Universidad y aquí hay que entender que vivimos en una universidad democrática en donde los procesos de la Ley Orgánica sí lo establecen y en donde el 90 por ciento está a favor”, expresó.

Madueña explicó que la reingeniería financiera fue solicitada por la Secretaría de Educación Pública, luego de que en 2024 concluyera una auditoría forense realizada a las finanzas de la UAS por la Auditoría Superior del Estado.

Dicho proceso recomendó la elaboración de un estudio actuarial, del cual, según el rector, se desprendieron los ajustes que hoy generan inconformidad.

“Esta no es una cuestión ni de Jesús Madueña ni del Gobernador; es una cuestión que así lo determinó la Secretaría de Educación Pública”, aclaró.

El Rector advirtió que de no aplicarse las medidas, la universidad podría enfrentar un colapso financiero en su sistema de jubilaciones.

“De lo contrario, corremos riesgos de perder el tema de la población y yo digo, pues yo prefiero tener el 80 por ciento de algo a nada, de algo. O sea, no podemos jugar al todo o nada porque perderíamos lo más importante”, subrayó.

En su mensaje, llamó a los jubilados y a la comunidad universitaria a mantener la unidad en torno a la institución.

“Yo por eso los llamo a la reflexión a que trabajemos por fortalecer la universidad y sobre todo por preservar esta hermosa prestación”, asentó.

La reingeniería financiera de la UAS contempla una revisión integral del esquema de pensiones y prestaciones, un tema que ha generado resistencia entre los trabajadores retirados, quienes argumentan que podría reducir beneficios adquiridos durante décadas de servicio.