CULIACÁN._ Un Juez de Control resolverá hasta el próximo domingo a las 9:00 horas si vincula a proceso a Jesús Madueña Molina, Juan Eulogio Guerra Liera y ocho ex funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa por la presunta compra irregular de productos cárnicos a 67.2 millones de pesos, correspondiente a la ahora causa penal 1117/2023.

Tras haberse formulado las acusaciones en audiencia de este viernes, la defensa solicitó un término de 72 horas para exponer sus argumentos de respuesta a la Fiscalía General del Estado.

A dicha cita deberá comparecer también el titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa, Ángel Angulo Cázarez, pues fue él quien interpuso la denuncia; así como la perito contable Fidelia Martínez Pérez, ambos por solicitud expresa de los abogados defensores.

El Juez Adán Alberto Salazar Gastélum impuso como medida cautelar la separación temporal del cargo de los imputados dentro de la UAS, pues si bien ya les aplicaron esta medida en otra causa penal, la autoridad indicó que son casos independientes y pueden tomar rumbos diferentes, así que también es aplicable.

Asimismo, impuso que deberán firmar cada mes y medio en la Unidad de Medidas Cautelares y no podrán salir del País sin autorización judicial; no obstante, después de que el domingo resuelva si vincula a proceso, debatirán si estas medidas se mantienen o no son necesarias.

Los imputados son Jesús Madueña Molina, Rector titular; Juan Eulogio Guerra Liera, ex Rector; Héctor Melesio Cuén Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Óscar Orlando Guadrón, Jorge Pérez Rubio, Salvador Pérez Martínez, Manuel de Jesús Lara Salazar, Ismael García Castro y Norma Alicia Aguilar Navarro.