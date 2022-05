Maestro de Psicología de la UAS rechaza señalamientos en su contra

El profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UAS en Culiacán, César Jesús Burgos Dávila, aclaró que los señalamientos y acusaciones que se han hecho en su contra por personal del plantel son infundadas.

En una carta enviada a la redacción refiere de las acusaciones que han hecho tres profesoras de esa unidad académica en lo que han relacionado con malos tratos que reciben.

Las maestras Kenia Ponce, Josefina Amarillas y Jaqueline Vega han denunciado ser víctimas de acoso de parte de los alumnos y de malos tratos tanto de la planta docente como de la dirección y en todos ellos vinculan al investigador y profesor de tiempo completo, al que señalan de “estar detrás” de esas manifestaciones.

En el documento, asienta que no forma parte de ningún movimiento al interior de la Universidad, ni que ha manipulado a estudiantes para fines políticos o personales.

“Mi relación con las y los estudiantes de la Facultad de Psicología siempre ha sido profesional, en cumplimiento de mis responsabilidades académicas y en el marco de mi ejercicio docente y de tareas de investigación”, aseveró.

“En ningún momento he sido irrespetuoso, ni he violentado, ni acosado a las docentes. Hacer este tipo de acusaciones sin prueba alguna me parece de una irresponsabilidad supina, ajeno a toda consideración ética y de todo profesionalismo y, más aún, usar al periódico que usted dignamente dirige como plataforma para la difamación me parece que excede toda sindéresis”.

Burgos Dávila manifestó que contrariamente a lo que dicen las maestras, no he recibido notificación alguna de denuncias interpuestas en el Departamento de Asuntos Jurídicos, ni quejas presentadas en la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Tampoco, continuó, ha sido advertido por el Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Universidad Autónoma de Sinaloa y a la fecha, no ha sido requerido, ni notificado por instancias externas a la Universidad por las acusaciones que las docentes hacen en su contra sin tener evidencia alguna, cosa que por más que busquen no encontrarán porque ni por dichos ni por hechos ha dado pie para lo que considera son calumnias que ellas han difundido como verdades.

“Aunque las docentes antes mencionadas utilizan la expresión ‘gozar de total impunidad’ como si fuera una prerrogativa mía, en realidad están cuestionando la probidad y eficiencia de las instancias que mencionan, y lo están haciendo a través de su periódico. De todas maneras, tal como dije en el numeral anterior, no puede haber castigo si no ha habido falta, y si se exige castigar al inocente se está pidiendo que se cometa la peor de las injusticias”, expresó.

Reiteró el rechazo, sin restricción ni condición, a las acusaciones que se hacen en su contra, por carecer de todo fundamento.