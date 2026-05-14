$!Maestros de Conalep irrumpen sesión del Congreso para exigir pagos de pensión y denunciar despidos injustificados

Profesores con más de 30 años de servicio al Conalep interrumpieron la sesión del Congreso del Estado al manifestarse para denunciar despidos injustificados y exigir pagos justos de retiro.

Los manifestantes irrumpieron en la sala de prensa del Congreso del Estado para exigir una respuesta por parte de las y los diputados.

Inicialmente ingresaron al área destinada al público y posteriormente avanzaron hacia la zona de prensa.