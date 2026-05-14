Culiacán
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Protesta

Maestros de Conalep irrumpen sesión del Congreso para exigir pagos de pensión y denunciar despidos injustificados

Los manifestantes ingresaron a la fuerza a la sala de prensa del recinto
Damaris Palomares |
14/05/2026 12:10
14/05/2026 12:10

Profesores con más de 30 años de servicio al Conalep interrumpieron la sesión del Congreso del Estado al manifestarse para denunciar despidos injustificados y exigir pagos justos de retiro.

Los manifestantes irrumpieron en la sala de prensa del Congreso del Estado para exigir una respuesta por parte de las y los diputados.

Inicialmente ingresaron al área destinada al público y posteriormente avanzaron hacia la zona de prensa.

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“Este es el Gobierno que tenemos, que no dan respuesta” expresaron.

En el lugar, los profesores denunciaron que no han recibido respuestas concretas por parte de las autoridades, pese a que en repetidas ocasiones han acudido al recinto legislativo.

La sesión fue enviada a receso mientras continúa la manifestación, en la que los docentes insisten en obtener una respuesta clara por parte de las y los legisladores.

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