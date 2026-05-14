$!Maestros de Conalep irrumpen sesión del Congreso para exigir pagos de pensión y denunciar despidos injustificados

Profesores con más de 30 años de servicio al Conalep interrumpieron la sesión del Congreso del Estado al manifestarse para denunciar despidos injustificados y exigir pagos justos de retiro.
Los manifestantes irrumpieron en la sala de prensa del Congreso del Estado para exigir una respuesta por parte de las y los diputados.
Inicialmente ingresaron al área destinada al público y posteriormente avanzaron hacia la zona de prensa.
“Este es el Gobierno que tenemos, que no dan respuesta” expresaron.
En el lugar, los profesores denunciaron que no han recibido respuestas concretas por parte de las autoridades, pese a que en repetidas ocasiones han acudido al recinto legislativo.
La sesión fue enviada a receso mientras continúa la manifestación, en la que los docentes insisten en obtener una respuesta clara por parte de las y los legisladores.