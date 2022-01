Maestros de escuelas privadas dicen sí al regreso presencial, mientras que del sector público piden que se extienda el plazo

CULIACÁN._ Con el aumento de casos de Covid-19 que se ha presentado en el estado y el anuncio de una pausa hasta el 17 de enero de la modalidad presencial en las clases, los docentes tienen opiniones encontradas sobre estas medidas por parte de la Secretaría de Educación.

En un sondeo realizado por Noroeste a maestros de Culiacán sobre el regreso presencial para este próximo 17 de enero, algunos de ellos ven como factible esta medida, pero otros aún tienen la inseguridad de no tener las condiciones necesarias para seguir en ese esquema.

La maestra Sandra, que imparte clases en preescolar en la colonia El Mirador, expresó que el regreso a presencial debería ser a consideración del sector Salud, lo que no recomienda viable para la actividad de los niños, porque” ahorita son más vulnerables por la cuestión de que ellos no están vacunados”, dijo.

“Entonces hay que tener conciencia en esa parte, que queremos regresar, queremos regresar, pero también tenemos qué considerar en qué condiciones, y aquí lo más importante es la integridad del ser humano”.

La maestra de preescolar explicó que desde la llegada de la pandemia las clases se han mantenido en virtual y que se pretendía en el mes de enero ver la posibilidad de un regreso con un porcentaje en presencial, pero por el incremento de contagios no se pudo dar.

Detalló que en el sector donde está el kínder en el que ella labora, ha tenido muchos saqueos y robos de tuberías.

“Son varias cuestiones, entonces ya no es tanto por parte del sector Educativo, sino en parte por las otras condiciones prioritarias, en el caso de nosotros que no tenemos agua, ¿cómo vamos a regresar así?”, cuestionó.

La docente Sandra señaló que se siente optimista de recibir el refuerzo de la vacuna con su dosis de Moderna, pero que aun así se tiene que seguir protegiendo, por el aumento de contagios.

“Sabemos que esta es una cuestión viral, que no sabemos de dónde nos pueda llegar, pero sí lista para poder vencer y llegar a estar estable como éramos antes”, dijo.

En cuanto a su entorno y los compañeros que tiene, dijo que hay cierta parte que están sospechosos de contagio y que no pudieron acudir a aplicarse la vacuna de refuerzo.

Por su parte, Adrián, maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señaló que a su parecer deberían esperar que bajen los contagios.

“Yo diría que deberían esperar un poco más, hasta que se vea realmente que ha bajado y que sea más seguro el poder asistir”, dijo.

Explicó que al momento ellos están trabajando en un esquema presencial, pero que se encuentran en periodo de exámenes, aunque se están manteniendo los cuidados, aún así se tiene el temor.

Detalló que en su área al momento solo hay dos personas contagiadas, por lo que si se siguen los protocolos hay cierta efectividad.

Sobre el hecho de que recibirán la vacuna de Moderna como refuerzo, dijo sentirse bien, pero que al final de cuentas tiene mucho qué ver que se continúen con las medidas de prevención de contagio.

En cambio, la maestra Guadalupe, que imparte clases de primaria en un colegio privado, se mostró a favor del regreso a clases presenciales en la fecha propuesta.

La docente dijo que por lo que en su labor concierne no está de acuerdo con un aplazamiento.

“Yo sí estoy de acuerdo con el regreso, de hecho ya estamos vacunados, de hecho ya estábamos presencial un 90 por ciento, pero otra vez”, dijo.

Detalló que por ser escuela del sector privado son diferentes las condiciones, y que en las aulas es menor el número de estudiantes que se tiene en presencial, que si a caso son dos o tres los estudiantes que prefieren seguir desde virtual.

“Es mejor híbrido, pero es más pesado para el maestro, es doble chamba como quien dice, de hecho nada más están en virtual unos dos, tres niños y eso es pura comodidad de los padres, preferimos presencial”, dijo.

En ese mismo sentido, el profesor de universidad privada Hatdadiel, señaló que prefiere el esquema híbrido en el que se está trabajando actualmente, ya que de acuerdo a las condiciones que brindan las aulas virtuales se puede desempeñar de mejor manera.

“Yo voy a regresar martes y jueves presencial, pero van a ser pocos alumnos, solo la mitad del grupo, y la otra mitad en su casa, eso en escuela particular, pero ya en escuelas públicas, pues no sé cómo vaya a ser el retorno de los estudiantes a la escuela, porque no tienen tecnología suficiente como para poder conectarse simultáneamente”, comentó.

Con esto, el maestro destacó que no se tendrá gran afluencia en los salones, lo que reduce la posibilidad de contagio.

“Yo considero que deben de seguir las clases a como estaban el semestre pasado, que eran cierto número de niños por día para que no tengan como esa afluencia y siguiendo los protocolos sanitarios”, dijo.

El retorno a clases presenciales está propuesto para el 17 de enero, la Secretaría de Educación aún así evaluará las condiciones de la pandemia y su comportamiento, además de las recomendaciones del sector Salud.