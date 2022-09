Maestros de la UAS denuncian asignación de plazas de tiempo completo a simpatizantes del PAS

CULIACÁN._ Maestros de diversas unidades académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa denunciaron irregularidades en la asignación de plazas de tiempo completo, como que fueron otorgadas a personas relacionadas con el Partido Sinaloense.

“Si no directamente ellos, algún familiar, pero sí están relacionados de alguna manera”, explicó la profesora Raquel Gadea.

“Casi todos están ligados al Partido Sinaloense”, agregó uno de los maestros afectados.

Los docentes explicaron que no hubo convocatoria para la asignación de las plazas de tiempo completo y tampoco hay información pública actualizada al respecto.

“Porque se sabía que estas personas que agraciaron no iban a ser las que iban a quedarse con los tiempos completos, entonces, todos los maestros fuimos violentados porque los que tenemos más antigüedad, más derecho, nos excluyeron, nos hicieron a un lado”, explicó Gadea.

“Pero también nuestros compañeros que no tienen tanto derecho están dándose cuenta de que las vías legales no son las apropiadas, entonces, de esa manera todos somos afectados, no hay nadie que no haya quedado afectado aquí”.

La profesora señaló que hay personas que tienen más antigüedad y preparación.

Los denunciantes exhortaron a los trabajadores en la misma situación que se manifiesten de forma respetuosa y pacífica.

Solicitaron al Gobernador Rubén Rocha Moya que esté atento al caso, porque, además de dar a conocer la problemática en conferencia de prensa, también impugnaron los resultados ante la UAS.

“Ahorita estamos a punto de hacer nuestra entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de las demandas para que sea solventado nuestro derecho”, dijo la docente.

“También le pedimos que no tomen represalias en contra de los compañeros que nos estamos manifestando y hacemos un llamado al Gobernador para que vigile también la Junta de Conciliación y Arbitraje, que sabemos que a veces no trabajan como deberían de trabajar, sino que están más del lado del patrón que de los trabajadores”.

En cada escuela entregaron cantidades diferentes pero no pueden saber cuántas fueron en total porque no está actualizada la página donde debería estar la información, y tampoco las autoridades les han dado alguna explicación.

El profesor Arturo Nevárez confirmó que al 30 de julio habían asignado 250 plazas de tiempo completo, pero tiempo después otorgaron más.

“Pero como no hay información, no hay transparencia, no podemos decirles con precisión quiénes se les entregaron, pero cada uno de nosotros que pertenece a un centro de trabajo sabe cuántas se entregaron en su centro de trabajo y a quiénes se les entregaron”, expuso.