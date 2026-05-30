$!Maestros, piezas fundamentales en la reconstrucción del tejido social: Tere Guerra

En el marco de las celebraciones por el Día del Maestro, la Diputada Tere Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, sostuvo un encuentro con docentes de diversos niveles educativos, a quienes reconoció como piezas fundamentales en la reconstrucción del tejido social y la formación de las nuevas generaciones. Durante la reunión, Guerra Ochoa compartió pasajes personales de su infancia y juventud, revelando que la adversidad marcó sus primeros años, pero fue precisamente la educación la herramienta que le permitió alcanzar su autonomía personal. La legisladora enfatizó que su trayectoria en la abogacía, la docencia y el servicio público no habría sido posible sin el paso por las aulas, las cuales calificó como espacios que no solo transmiten conocimientos, sino que fortalecen la autoestima y generan oportunidades para los sectores más vulnerables.

En su discurso, la líder del Congreso sinaloense resaltó los avances que los gobiernos de la Cuarta Transformación han impulsado en materia laboral. Entre estos, destacó incrementos sustanciales al salario mínimo, mejora en las condiciones y prestaciones laborales y mayor acceso a la seguridad social para los trabajadores. Guerra Ochoa reafirmó que, desde el Poder Legislativo, se mantendrá una agenda enfocada en fortalecer la educación pública y reducir las brechas de desigualdad, priorizando políticas que beneficien a quienes históricamente han sido excluidos. “Tenemos que hacer que las niñas y los niños se nutran de amor y cariño en sus hogares y en las aulas para que no solo vivan seguros, sino que vivan felices, y que nosotros, como madres o como padres, también seamos felices”, precisó.