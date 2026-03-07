Maestros también enfrentan la violencia en Sinaloa desde las aulas, advierten

CULIACÁN._ La crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa también ha impactado directamente el trabajo de los maestros y la vida escolar, afirmó Víctor Aispuro, director de la Primaria Sócrates en Culiacán.

Durante el conversatorio ciudadano “El futuro de la seguridad de Sinaloa: ¿Hacia dónde y cómo?”, el docente explicó que la violencia ha generado miedo, estrés y cambios en la dinámica escolar, obligando a las comunidades educativas a buscar alternativas para no interrumpir el aprendizaje de los estudiantes.

“Estuvimos en ese inicio de la violencia trabajando en línea”, señaló.

Posteriormente, explicó, los maestros optaron por retomar las clases presenciales al considerar que alumnos de los primeros grados necesitaban acompañamiento directo para reforzar habilidades como la lectura y la escritura.

“Los maestros valientes salieron a hacer su trabajo junto con nosotros y aquellos padres que aún seguían teniendo miedo hacíamos doble jornada laborando con ellos a distancia, pero también en presencial.”, expresó.

Aispuro recordó que la violencia ha golpeado directamente a su comunidad escolar, al mencionar el caso de los alumnos Gael y Alexander, que murieron luego de que fueron atacados durante la ola de violencia iniciada en septiembre de 2024.

Ante este panorama, sostuvo que la solución a la crisis de seguridad no depende únicamente de las autoridades, sino de un esfuerzo conjunto entre sociedad, familias y escuelas.

“Construir un futuro mejor no es tarea que le corresponda únicamente a la instituciones de seguridad, no es tarea que le corresponda únicamente al gobierno del estado de Sinaloa, es un compromiso entre autoridades, escuelas, familias y sobre todo de la sociedad”, concluyó.