$!Magia, cuentos y manualidades encantan infancias en el segundo día del foro infantil

Mediante juegos, actos de magia, teatro guiñol, el espectáculo musical, cuentos inspirados en figuras como Inés Arredondo, y con muchos talleres, continuó el segundo día del foro infantil de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025.
En el foro, JERO hizo partícipes del show a las niñas y niños de la primaria Eustaquio Buelna, generando momentos de risa, diversión y aprendizaje con su espectáculo musical llamado “Juego a que te canto”.
Durante la actividad de cuentacuentos, el artista invitó a los infantes a descubrir el mundo de la lectura como una puerta hacia la imaginación, el conocimiento y la comprensión de nuevas culturas.
La segunda presentación estuvo a cargo de la autora culiacanense Georgina Martínez, quien compartió su libro “En los ojos de Inés”.
La escritora explicó que la obra se inspira en la infancia de Inés Arredondo, sus aventuras en el campo y la influencia de su abuelo en el amor por los libros.
El título forma parte del sello editorial del Ayuntamiento de Culiacán y es el primero publicado dentro de la barra infantil.
Como parte del programa, las y los pequeños asistentes también participaron en talleres de manualidades inspirados en personajes clásicos como Harry Potter y El Principito.
La sección infantil permanecerá abierta durante toda la feria, ofreciendo ocho talleres temáticos diseñados para que las infancias, verdaderas protagonistas de la FIL, aprendan y se diviertan a través de la lectura y la creatividad.