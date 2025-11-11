$!Magia, cuentos y manualidades encantan infancias en el segundo día del foro infantil

Mediante juegos, actos de magia, teatro guiñol, el espectáculo musical, cuentos inspirados en figuras como Inés Arredondo, y con muchos talleres, continuó el segundo día del foro infantil de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025.

En el foro, JERO hizo partícipes del show a las niñas y niños de la primaria Eustaquio Buelna, generando momentos de risa, diversión y aprendizaje con su espectáculo musical llamado “Juego a que te canto”.

Durante la actividad de cuentacuentos, el artista invitó a los infantes a descubrir el mundo de la lectura como una puerta hacia la imaginación, el conocimiento y la comprensión de nuevas culturas.