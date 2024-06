CULIACÁN._ El maíz adquirido por el Gobierno del Estado y Federal en el ciclo agrícola 2023 continúa almacenado en las bodegas, incluso ocupa el 40 por ciento de la capacidad de las mismas, denunció la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

Su presidente, Enrique Riveros Echavarría, señaló que esta situación ha complicado la operatividad de la AARC en el presente ciclo.

Entre las quejas del gremio destacan incumplimientos y deficiencias por parte de la empresa Ferromex, ya que acusan que no ha colaborado con la colocación de tolvas destinadas a traslado del maíz acopiado, incluso cancela de último momento la instalación de tolvas que fueron reservadas previamente.

“Ferromex está haciendo un pésimo trabajo, cancelando la gran mayoría de solicitudes de tolvas. Así no se puede operar; las bodegas están ocupadas en un 40 por ciento con maíz y de gobierno federal y Segalmex. No salen tolvas, no hay camiones, y todos quieren trillar al mismo tiempo. Es una situación muy complicada”, explicó Riveros Echavarría.

La situación se agravia porque no hay suficientes camiones de carga para movilizar las toneladas de maíz que sigue acopiado. Esto complica la estrategia inicial de Gobierno, que proyectó mover el maíz a los centros de consumo, pero esto no ha ocurrido y no prevén una fecha próxima para ello.

Ante ello, la AARC optó por recibir de manera temporal granos parafinanciados

“Queremos ofrecer una amplia y sincera disculpa a todos los productores afectados”, lamentó el presidente de la AARC.

Las oficinas de la AARC están abiertas para atención personal, y también pueden comunicarse al teléfono 667 758 5570.