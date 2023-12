“Tengo varios amigos que ellos hacían sus bailes aparte de los del taller y me invitaban para bailar con ellos, ahí poco a poco creo que me fueron conociendo más en la danza”.

“Lo único que me propuse para 2023 y que me cambió todo el año fue cambiar de trabajo, quería estar en otro trabajo donde pagaban mejor y daba más flexibilidad de tiempo, entonces, al cambiarme de trabajo me di cuenta que ya tenía las tardes libres entre semana, ahí fue cuando comencé en el mismo 2023, a hacerme más propósitos”, explicó.

“Iba a entrar como extra pero luego me dieron más diálogos, me dieron personajes y me di cuenta de lo mucho que me gustaba el teatro, me hice más propuestas durante el año para involucrarme en lo escénico y en lo de danza y con el tiempo me iba enfocando más”.

Para Majo, la valentía de animarse a cambiar el rumbo de su vida, aunado a la disciplina, le han permitido crecer en el ámbito artístico.

“La manera en que lo pude lograr fue arriesgarme, y luego de arriesgarme y tomar el paso, dar el brinco, seguir con la disciplina para seguir creciendo y viendo qué más podía cumplir”, mencionó.

Por otro lado, Claudia Beltrán planteó que su emprendimiento de bisutería hecha a mano, llamado Relic’s Ark, creciera de manera exponencial tanto en línea como el número de sus consumidores.