$!Malecón Margen Izquierdo, la obra más costosa del Plan Sinaloa, registra 52% y 33% de avance

La primera etapa fue adjudicada a las empresas Prefabricados del Pacífico; Edificación, Construcción y Maquinaria de Culiacán; Constructora y Servicios Angulo; Constructora Remco; Infraestructura Urbana de Sinaloa, así como al particular Emilio Contreras Mendoza. Para esta fase se destinaron 295 millones 054 mil 377.03 pesos. Los trabajos iniciaron el 19 de marzo de 2025 y se proyecta su conclusión para el 19 de septiembre de 2026.

El proyecto es el de mayor costo dentro del Plan Sinaloa, paquete de obra pública insignia de la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya. En conjunto, las dos etapas, asignadas a distintas empresas, suman una inversión de 601 millones 107 mil 180.9 pesos.

La construcción del Malecón Margen Izquierdo de Culiacán registra un avance del 52 por ciento en su primera etapa y del 33 por ciento en la segunda, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Obras Públicas del Estado con corte al 14 de enero.

La segunda etapa quedó a cargo de las constructoras JASE Desarrollos, Construcción y Supervisión y Obras y Servicios del Río, con una inversión de 306 millones 052 mil 803.90 pesos. Su construcción comenzó el 10 de abril de 2025 y se prevé que finalice el 11 de octubre de 2026.

El proyecto fue anunciado originalmente con una inversión de 667 millones de pesos; sin embargo, nuevas licitaciones publicadas por la Secretaría de Obras Públicas elevaron el costo a 797.5 millones de pesos con obras adicionales a las dos etapas principales. Esto implica un incremento superior a 130 millones de pesos respecto del presupuesto inicial.

El nuevo malecón conectará el bulevar Pedro Infante con la ribera del Río Culiacán y forma parte de las acciones del Plan Sinaloa orientadas a la reactivación económica.

La obra fue presentada a inicios de 2024, cuando el Gobierno del Estado dio a conocer el Plan de Obra Pública 2024–2025, que contempla una inversión superior a 4 mil 800 millones de pesos en los 18 municipios, incluidas las entonces nuevas demarcaciones de Juan José Ríos y Eldorado. En ese momento no existía el Plan Sinaloa, pues este se ideó después de que inició la crisis de seguridad de 2024, y fue presentado como una estrategia de reactivación económica.

En un recorrido realizado por Noroeste se documentó el avance físico de los trabajos en distintos tramos del nuevo malecón y se registraron las labores de las diversas constructoras que colaboran en esta obra.

De acuerdo al informe de Obras Públicas se establece que la obra beneficiará a 808 mil 416 habitantes.