'Malova se llenó de soberbia': Luis Enrique Ramírez

Entrevista publicada por Noroeste el 02/09/2011.



CULIACÁN._ Triste, enojado, "sacado de onda", así describe Luis Enrique Ramírez lo que siente al vivir en el exilio. En el camino a ninguna parte.



Todo fue por mensajes electrónicos. Sin que revelara su ubicación geográfica, el periodista que huyó de Sinaloa por sentir en peligro su vida accedió a conversar con Noroeste a través de Skype, una aplicación de videoconferencias.



Aun sentado se descubre su estatura de 1.86, su carácter nervioso lo tiene gesticulando y moviéndose frente a la cámara y, de repente, se pierde en la charla por buscar ser preciso en los detalles. Por lo menos en algunas anécdotas.



No es para menos, después de cuatro homicidios, tiene el temor de ser el siguiente en la lista.



"Salir de Sinaloa fue mero instinto de superviviencia, nunca en mi blog (fuentesfidedignas.worldpress.com) dije haber sido objeto de alguna amenaza, no lo he sido, pero tengo clarísimo que cuando de veras te van a matar nadie te lo avisa", expresa.



"Pero sí había un patrón, como he dicho, que caracteriza cuatro crímenes en lo que va del año en el que yo siento que encajo".



Y los crímenes a los que se refiere, como lo dijo el martes a Noticias MVS, son los de Luis Pérez Hernández, Oli Alonso, Francisco Eduardo Urrea y Humberto Millán.



Como ha dicho, el punto en común que Luis Enrique Ramírez comparte con las víctimas es el manejo de información privilegiada y una relación con Pérez Hernández, director de Gobierno en el sexenio de Juan Millán, Subsecretario de Gobierno en la primera parte de la administración de Jesús Aguilar Padilla y operador de la campaña de Malova. Pero principalmente conocido por su trabajo de espionaje político.



"Es el manejo de información privilegiada y la amistad con Luis Pérez. Luis Pérez fue mi amigo cercano y por medio de él obtuve información muy valiosa para mis columnas. Toda la información que recibí de Luis Pérez está publicada. Como toda la información que he recibido de todas partes, yo no me guardo nada", dice el autor de Fuentes Fidedignas.



- Además del patrón guiado por la relación con Luis Pérez, ¿no tuviste ningún otro elemento objetivo de que corres peligro?



-Pruebas de que yo esté en peligro, no más pruebas de las que rige ese patrón.



Hay al menos dos puntos en común que reconoce, por lo menos, entre él, Humberto Millán y Pérez Hernández.



Uno es Juan Millán Lizárraga y el otro es haber apoyado a Mario López Valdez en la campaña a la Gubernatura.







Todo se jodió

Todos estaban muy contentos en diciembre de 2010. En la borrachera del triunfo, Mario López Valdez, amigos y colaboradores festejaron en Las Lichis, rancho de la familia Salido, propietaria de El Debate.



En las gráficas del día hay una constante: sonrisas y abrazos.



En una de ellas aparecen Gerardo Vargas Landeros, actual Secretario de Gobierno, abrazado de Juan Millán Pietsch, ahora Secretario de Desarrollo Social, y del finado Luis Pérez Hernández.



A la tercia la flanquean Alejandro Higuera, Alcalde de Mazatlán; Francisco Córdova Celaya, actual Secretario de Seguridad Pública, y Eduardo Ortiz, Secretario de Desarrollo Económico.



En otra mesa estaba Humberto Millán Salazar con otros periodistas invitados a la fiesta. Luis Enrique Ramírez se reportó enfermo.



Francisco Labastida, padre e hijo, Juan Millán Lizárraga y el ahora Procurador Marco Antonio Higuera Gómez también estaban en la selecta lista.



Todos celebrando el triunfo. Todos eran uno.



Sin embargo, vino un rompimiento.



- Entre los grupos que apoyaron a Malova estaba la familia Salido, no hay que olvidar la reunión en Las Lichis, estaba Luis Pérez, gente muy cercana, ¿qué fue lo que pasó una vez que Malova rindió protesta como Gobernador?



-¿O te cuento desde antes, desde que Malova ganó? Es que ahí vino el cambio, para mal.



La persona de Mario López Valdez se llenó de soberbia, hubo un cambio visible, yo lo vi al tercer día del triunfo, al martes siguiente al domingo del triunfo, era un hombre muy agradecido conmigo porque yo hice periodismo militante a su favor, y lo asumo



"Fue paulatino, yo lo vi pocas veces, pero las veces que lo vi ya lo vi como una persona muy altanera, muy grosera hacia sus colaboradores, incluso en una cuestión hacia mí. Una mala señal que yo vi



"Es que si me preguntas cuándo se jodió, estoy viendo que ahí fue, en ese cambio de carácter súbito.



"Cualquier persona que tiene poder se sube en el ladrillo, como decimos, pensé que eso era, creo que a la fecha sigue un poco subido en el ladrillo el señor Gobernador, que no se da cuenta de los errores cometidos".



El columnista político asegura que Malova no permite la crítica porque piensa que está haciendo "muy bien" las cosas.



"Sobre todo el equipo muy cercano, creo que es un mal equipo, creo que no son sus amigos porque no le dicen la verdad y creo que son malos funcionarios, ahí sí te puedo decir que me refiero concretamente a Gerardo Vargas y a los hombres cercanos a Gerardo Vargas", asienta.



"Una primera señal de un buen gobierno es aceptar la crítica. La crítica no se hace por querer hacerles daño, la crítica se hace para que mejore".







Juan Millán, otro punto en común



Luis Enrique Ramírez acepta que Juan Millán Lizárraga es un punto en común, al menos, entre él, Luis Pérez y Humberto Millán.

Incluso comenta que el ex Gobernador rosarense le dijo, respecto a la soberbia de Malova, que a todos les pasaba y que pese a sus defectos, López Valdez tiene otras cualidades.



Sin embargo, el periodista no percibe que el ex Mandatario, principal promotor de Malova, encaje en el patrón que describe porque no conocía a las otras dos víctimas: Oli Alonso y Eduardo Urrea.



"La relación con Luis Pérez se dio más allá de Juan Millán, pero sí te puedo decir que la relación con Juan Millán tiene 29 años exactamente", cuenta.



"Empezó siendo yo reportero de Noroeste y siendo Millán un perseguido político del sistema, aún siendo priista él era un perseguido político del entonces Gobernador (Antonio) Toledo Corro, esto ya se ha ventilado, no es un secreto que yo esté revelando, él tuvo que huir del estado para no ser preso, también se decía que le pendía una amenaza de muerte, pero sí se libró una orden de aprehensión, porque había un problema político entre ellos.



"Era una persona que yo llegué a conocer en esa situación de vulnerabilidad y yo como reportero publiqué notas a favor de él, de su trabajo. Así nació mi relación con Juan Millán, estamos hablando de una relación de casi tres décadas. Te lo digo de corazón, Juan Millán es una buena persona, te lo puedo hasta jurar".







La llamada del Gobernador



El día en que Luis Enrique Ramírez anunció en Twitter y en su blog que huía de Sinaloa, el Gobernador López Valdez le llamó e insistió en que no lo hiciera porque la imagen del estado estaba en juego.



Le ofreció protección, pero el periodista no la aceptó.



- Empezamos hablando de tu exilio a raíz de que sientes que tu vida está en peligro, y estamos hablando ahora de un Gobernador que se le subió la soberbia, ¿qué conclusión podemos sacar de esas dos variables?



-Si tanto les interesa de verdad la imagen del estado, bueno, la imagen del estado está por los suelos después del asesinato de Humberto Millán.



- ¿Es del actual gobierno del que debemos de cuidarnos?



(Respira hondo) Amigo, me pones en un aprieto por las cuestiones de seguridad, te digo que lo escrito, escrito está, no es autocensura es simplemente parte de un protocolo (de Artículo 19), estoy siguiendo sus instrucciones al pie de la letra.



Luis Enrique se encuentra bajo protección de Artículo 19, una organización no gubernamental especializada en riesgos y ataques a periodistas.



Aguarda el momento en que haya garantías de libre expresión, pero sobre todo, de que su vida ya no corre el peligro que advierte.