Maltrato animal es la antesala a la violencia social, opina Huellitas con Causa por caso en Mazatlán

CULIACÁN._ La agresión hacia los animales es un primer paso hacia la violencia social, advirtió la activista defensora de animales Brenda González León, presidenta de Huellitas con Causa.

“Es bien sabido que el maltrato hacia los animales es la antesala de la violencia social. Por lo tanto, un animal que es indefenso, que no habla, que no se comunica con nosotros los humanos en nuestro idioma, obviamente, pues es una criatura vulnerable, la cual merece el respeto y la protección hacia ellos por parte de seres humanos evolucionados como nosotros”, dijo.

“Que se realicen actos de crueldad hacia sus vidas, pues obviamente te habla de muy probablemente una violencia que además se lleva a cabo con seres humanos”.

La activista lamentó el caso ocurrido en Mazatlán, en el que un hombre golpea a un perro en la terraza de un domicilio con una pala y en repetidas ocasiones, caso que fue videograbado y atendido por las autoridades municipales.

El hombre agresor fue detenido.

“La autoridad perfectamente puede actuar si hay flagrancia, o sea, que el agresor fue captado en el acto realizando la acción del maltrato hacia el animal. Hay leyes, hay sanciones que se pueden llevar a cabo”, estableció.

“Mazatlán, este es un municipio que hasta donde recuerdo tiene un reglamento de protección animal derivado a la ley aprobada en 2013 y por supuesto que hay cómo actuar”.

En Sinaloa incluso el código penal fue reformado cuando entró en vigor la ley de protección a animales y las penas máximas van hasta los 2 años de prisión si el animal agredido murió.

En el caso de Mazatlán el agresor estaría enfrentando de tres meses a un año y medio de prisión si las lesiones del perro son consideradas como relevantes para su estado de salud.

“Aquí la situación es que aunque muchos de los actos de maltrato y crueldad no han sido captados en video, muchas veces la gente denuncia uno de estos actos y lamentablemente las autoridades no actúan porque no le dan la importancia que merece al tema”, criticó la activista.

“De ahí que como sociedad pues tenemos que unirnos, tenemos que sí denunciar para que las sanciones se vayan realizando”.

De acuerdo a cifras de Huellitas con Causa, el 71 por ciento de hombres agresores de mujeres han maltratado a un animal, además el 87 por ciento de delincuentes han admitido tortura hacia los animales.