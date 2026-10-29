Maltrato animal podrá investigarse sin necesidad de denuncia formal en Sinaloa

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad reformas al Código Penal estatal para que los delitos de maltrato o crueldad animal puedan perseguirse de oficio, es decir, investigarse sin necesidad de que una persona presente una denuncia formal ante las autoridades.

La reforma retoma dos iniciativas presentadas por separado por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y por el entonces Diputado de Morena, Pedro Alonso Villegas Lobo.

Ambas propuestas coincidieron en que el maltrato contra animales domésticos, silvestres o ferales deje de ser un delito perseguible por querella y pase a investigarse de oficio.

Esto significa que el Ministerio Público podrá iniciar una investigación cuando tenga conocimiento de un posible caso de maltrato animal.

Tras la aprobación, la Diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, señaló que, en su momento, la iniciativa fue presentada junto con el Diputado con licencia Sergio Torres Félix.

Explicó que también buscan que cada municipio cuente con un representante dedicado a la protección y defensa de los derechos de los animales.

“Como primer punto era nombrar un Regidor o Regidora protectora de animales en cada uno de los municipios, es algo que ya se está llevando a cabo y pues hoy será para ya tipificarse como un delito, así que estamos muy contentos” expresó.

La Legisladora consideró que este cambio podría facilitar el avance de las investigaciones, al permitir que las autoridades actúen. Asimismo, señaló que Sinaloa mantiene rezagos en esta materia.

Con esta reforma, el Congreso busca fortalecer la protección animal y evitar que los casos de maltrato o crueldad queden impunes, al facultar a las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes cuando tengan conocimiento de estos hechos.