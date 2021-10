Mañana camiones saldrán a ruta si el clima lo permite, señala Sindicato de Choferes en Culiacán

Los camiones que conforman el sistema de transporte público en Culiacán saldrán a ruta mañana dependiendo de las condiciones climáticas, señaló el líder del Sindicato de Chóferes de Transporte Urbano, Flavio Ibarra Hernández.

“Si la lluvia no lo permite, no entran los camiones, hasta que se quite el agua entran ellos a trabajar, si es posible”, comentó.

Explicó que antes estas situaciones climáticas existen suspensiones momentáneas, pero no totales.

“El chófer que pueda ir a trabajar, va ir a trabajar, así como él pueda y quiera, pues va a llegar hasta el camión y va ir a trabajar, no estamos diciendo nosotros que no va a haber camiones”, explicó.

El líder de chóferes resaltó que el servicio de transporte público urbano no se suspende nunca, pero que si el huracán no lo permite, pues será a consideración de los chóferes y el patrón si se les manda a trabajar bajo su riesgo.

“Se tiene que comentarse, el chófer no va a ir a arriesgarse, porque no va a haber pasaje tampoco, van a cerrar todas las partes en el centro y van a ir dioquis y si abren el centro y se quita la lluvia, pues los camiones sí andan, van a andar, mientras esté la lluvia se resguardan”, dijo.