$!Mañanas frescas y días cálidos, lo que le espera a Culiacán para el fin de semana

Este panorama está influenciado por el frente frío número 27 en combinación con la corriente en chorro subtropical.

A pesar de la presencia de nubes, la probabilidad de lluvia para la ciudad es de cero por ciento y en el Estado de Sinaloa en general, las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 35 grados, manteniéndose un ambiente fresco por la mañana y de templado a cálido durante la tarde.

Para este viernes 9 de enero, Culiacán experimentará un cielo mayormente nublado, aunque esto no representará un alivio significativo frente al calor ni traerá precipitaciones para la región y se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 18 grados para este día.

Asimismo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con la corriente en chorro polar, mantendrá condiciones para rachas de viento fuertes en el noroeste del País.

Para Sinaloa, se estiman vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar los 50 a 70 kilómetros por hora y específicamente en Culiacán, las ráfagas de viento para este viernes se calculan en los 17 kilómetros por hora.

Las condiciones de nubosidad y temperaturas cálidas persistirán durante los próximos días.

Para el sábado 10 de enero se prevé que continúe el cielo nublado con una máxima de 31 grados y una mínima de 19 grados.

El domingo 11 de enero, el termómetro tendrá un incremento, alcanzando una máxima de 35 grados, con vientos que podrían registrar rachas de 16 kilómetros por hora.

Para el lunes 12 de enero el inicio de semana mantendrá los cielos nublados con una temperatura máxima de 33 grados y mínimas de 18 grados, pero con ráfagas de viento más intensas que llegarán a los 26 kilómetros por hora.