El llamado mando coordinado, que vendrá a suplir el mando único que regía la manera de actuar de las policías municipales, con la estatal y las fuerzas militares para la seguridad pública, no será nada nuevo y no se ajusta a los estándares de protección a civiles, aseguró el activista de derechos humanos, profesor Óscar Loza Ochoa.

Lamentó que no halla visibles cambios en el anuncio hecho por Leonel Cota Montaño en Mazatlán hace unas horas y que no se les ocurra más que sumar elementos a la Guardia Nacional.

“Porque eso de que no es mando único, sino coordinado o sea, para mí no me dice nada, si los datos que están dando en el sentido de que quieren hacer crecer el número de la Guardia Nacional a 100 mil, pues menos va a ser mando coordinado, va a ser una cantidad tan grande, como la cantidad de policías que hay en el país”, expresó Loza Ochoa.

“Y la otra es que están pensando reformar la Constitución para hacer parte del Ejército de estas acciones; pues sí, no están anunciando ningún nuevo modelo, y menos que se ajuste a los estándares internacionales que deben atender a civiles y por otro lado, pues el hecho que hayan sustituido a las policías municipales y hayan creado policía estatal, y que la Guardia Nacional fue creada para fortalecer a los municipios, pues no nos ha tocado otra cosa que la misma cara, no hay nada nuevo, es un estado autoritario; no hay nada nuevo, ni un nuevo modelo”.

Durante su visita a Mazatlán, en la Sesión Regional de Capacitación de Alcaldes electos 2021-2024, Leonel Cota Montaño, Subsecretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, habló sobre el cambio del mando único, porque según sus palabras “fracasó”.

Explicó que para apoyar a los municipios, el gobierno federal ha dividido el País en 266 regiones y en cada una se construirá un cuartel para los agentes de la Guardia Nacional, que para fin de año México deberá tener 100 mil elementos de la Guardia Nacional y los comparó con los más de 120 mil policías que existen en México.

El objetivo del Gobierno federal es llegar a contar con 2.8 policías por cada mil habitantes en México.

“No hay esencia, es una pena que si luego de reconocer fracasos, no en el mando, sino en la estrategia del combate a delitos, debía haber una nuevo propuesta, pero completa”, agregó.

“No tienen que inventar nada, en la propia ONU está la forma, a partir de Comisión Interamericana, hay una concepto de seguridad ciudadana que debiera ser tomada en cuenta... ahí están los conceptos muy bien definidos a través de esta instancia internacional”.

Loza Ochoa se esperanzó en que el equipo que el Gobernador electo Rubén Rocha Moya elija para atender la seguridad pública sean personas que sí entiendan la importancia de unas fuerzas del orden para ciudadanos y no conformada por militares, que pone por delante la seguridad del estado, no de los civiles.