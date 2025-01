Mando policiaco tenía 4 escoltas, pero estaba solo cuando fue asesinado: Secretario de Seguridad

El policía municipal asesinado esta mañana en Culiacán contaba con cuatro escoltas, pero estaba fuera de turno como jefe de operaciones, por lo que se encontraba solo, ventiló el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Sergio Antonio López Leyva informó que el agente, que contaba con 25 años de antigüedad, anteriormente fue comandante en la Sindicatura de Sanalona y actualmente ostentaba el cargo de supervisor de operaciones, por lo que tenía personal a su cargo.

“Sí contaba él con escoltas, con cuatro escoltas donde realizaba su labor operativa como comandante. En ese momento, él, se encontraba solo, iba desmontando el turno.

“Él contaba con personal a su cargo, lo cuidaban con escoltas esos cuatro elementos y cualquiera de nosotros podemos estar expuestos en algún tipo de temas somos servidores públicos trabajamos en una labor para salvaguardar la vida integridad de las personas aunque seamos los policías preventivos es un hecho lamentable”, indicó.

El mando policiaco habría acudido a la Ciudad de México a realizar el examen de control y confianza.

El Secretario recordó que durante el 2024 fueron asesinados cuatro agentes activos de la corporación municipal.

Defendió que como corporación de seguridad responsable de salvaguardar la integridad de la sociedad tienen claro que pueden verse afectados por estas situaciones, por lo que apoyarán a cualquier compañero.

“Si bien lo sabemos, cualquier corporación a nivel nacional no es la única que se pueda ver afectada por un tema nosotros como responsables de la institución tenemos que seguir dirigiendo tenemos que seguir trabajando y sobre todo apoyando a nuestros compañeros porque somos mandos que venimos desde operativo hasta tener este cargo entonces conocemos los temas conocemos el trabajo y vamos a seguir, como le reitero, apoyando a todo compañero, no importa si sea operativo si sea mando y no importa la posición”, dijo.