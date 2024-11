Mandos policiacos podrían haber muerto por trabajar bien, defiende Gerardo Mérida

El funcionario apuntó que este comentario corresponde a una opinión personal y no se desprende de una investigación.

“De los dos secretarios, cuándo fueron policías en el cargo que hayan tenido tenían un perfil limpio, un plan con tanto que tenían sus exámenes de evaluación de confianza bien. No sabemos cuál sea la situación, queremos pensar que algo por ahí no les funcionó o no funcionó muy bien, hubo alguna cuestión... muchas de las veces, y soy honesto, muchas de las veces por trabajar bien también resulta alguna responsabilidad negativa, que si trabajamos bien a alguien no le gusta, a alguien no le llama la atención, y toman otras medidas, también al hacer trabajo bien pudiera afectar”, dijo.

El funcionario reiteró que estos comentarios corresponden a una opinión personal y no a una investigación, pues será la Fiscalía General del Estado la encargada de realizar las indagatorias correspondientes en cada uno de los casos para determinar los motivos.

El 9 de noviembre fue atacado a disparos Simón Malpica Hérnandez, ex Secretario de Seguridad de Mazatlán, y murió mientras recibía atención médica. Los hechos ocurrieron en un inmueble de la colonia Benito Juárez ubicada en el puerto.

Días más tarde, el 22 de noviembre en Culiacán fue asesinado Benjamín Villareal, ex subdirector operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán. En el ataque se registró al interior de un restaurante en la colonia Montebello y también murió una pareja que se encontraba cerca del policía.

La noche del 24 de noviembre murió asesinado Juan Ramón Alfaro, ex Secretario de Seguridad de Mazatlán que fue agredido en su casa en Mazatlán.

Los tres mandos se encontraban retirados.

Estos hechos se registran en medio de una crisis de seguridad derivada de una pugna del crimen organizado que detonó el 9 de septiembre.