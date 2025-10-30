Manifestaciones de agricultores están impulsadas por sesgo político: Diputado Rodolfo Valenzuela

Las manifestaciones de agricultores en Sinaloa, que se traducen en toma de casetas de cobro en carreteras y bloqueos, están impulsadas por sesgos políticos, aseguró el Diputado local del Partido Verde, Rodolfo Valenzuela Sánchez.

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado apuntó que si bien el reclamo de los campesinos es legítimo en busca de mejor remuneración por su trabajo, detrás de esto hay actores políticos que aprovechan para tergiversar el fondo de sus expresiones.

“Algunos políticos le quieren dar un sesgo que las manifestaciones están impulsadas por ellos, eso sí es cierto. Pero es una manifestación legítima, a mí también me interesa que me paguen mejor el maíz y el garbanzo que voy a sembrar”, declaró Valenzuela Sánchez.

Afirmó que de parte del Gobierno federal se ha mostrado disposición para alcanzar acuerdos para un esquema de comercialización de las cosechas de granos, y puso como ejemplo el precio pactado por tonelada de maíz con campesinos del Bajío.

En ese sentido, exhortó al gremio a tener paciencia ante las gestiones de autoridades, pues añadió que hay factores externos que también interfieren en los precios de garantía para vender las cosechas.

“Siempre va a ser apoyada de parte de nosotros, creo que es muy válida la petición, pero yo pido que tengan confianza, que el tema está en la mesa de negociación y la Presidenta y el Secretario de Agricultura van a dar respuesta a la brevedad”, dijo.

“La sobreproducción que se tiene en Estados Unidos nos pega, nos pega directo, y hay que hacer entre otras valoraciones, las cuales están asumiendo la Presidenta y el Secretario de Agricultura”, señaló Valenzuela Sánchez.

Entre los reclamos de productores de maíz en Sinaloa, exigen un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, así como una política pública en la que se apoye al sector con la compra de coberturas.

El pasado lunes por la tarde culminó una mesa de negociación entre el Gobierno de México, industria agrícola y representantes del campo, en la que la iniciativa privada redujo su oferta de 7 mil 200 a 6 mil 800 pesos por tonelada, lo que desató una serie de toma de casetas en distintos puntos del País, entre ellos Sinaloa.

Para la región del Bajío, se alcanzó un acuerdo con agricultores por un precio de 6 mil 50 pesos por tonelada, pero en Sinaloa los campesinos mantienen sus manifestaciones en casetas de cobro en Mocorito, Guamúchil, Angostura, Guasave y Ahome.