Manifestantes bloquean accesos del Congreso para exigir solución por altos cobros de la CFE

Después de que las y los Diputados del Congreso del Estado dieran por concluida la sesión ordinaria de este martes, manifestantes provenientes de Villa Juárez, inconformes con los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad, bloquearon los accesos del recinto legislativo.

El objetivo de la movilización fue impedir la salida de las y los Legisladores, ya que los inconformes señalaron que buscan ser atendidos por los Diputados para exponer su situación.

Los manifestantes se distribuyeron en los distintos accesos del Congreso del Estado, con el fin de bloquear cada una de las entradas y evitar la salida de los Legisladores hasta obtener una respuesta a sus demandas.

Lo sucedido se dio después de que ciudadanos se manifestaran en el pleno del Congreso de Sinaloa para exigir una atención oportuna por parte de las y los diputados y encontrar una solución a sus demandas.

Durante la sesión se intentó instalar una comisión para atenderlos; sin embargo, rechazaron la propuesta, pues solicitaban ser atendidos por toda la Legislatura.

Al concluir la sesión, las y los diputados salieron del pleno e intentaron abandonar el recinto, pero las entradas fueron bloqueadas por los manifestantes.

Algunos Legisladores intentaron dialogar con los quejosos; sin embargo, estos se mantuvieron bajo el sol para evitar que los diputados abandonaran el lugar.