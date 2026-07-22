$!Manifestantes por altos cobros de la CFE acuden a Palacio de Gobierno tras promesa de reunión; denuncian agresión a dos mujeres

Integrantes del movimiento de usuarios inconformes por los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad acudieron este miércoles a Palacio de Gobierno luego de que, aseguraron, el martes les prometieran en el Congreso del Estado que serían recibidos por la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde. Sin embargo, denunciaron que las puertas del edificio fueron cerradas y que dos mujeres resultaron lesionadas durante un altercado con personal de seguridad.

Los manifestantes señalaron que desde hace más de dos meses han solicitado una audiencia con Bonilla Valverde para exponer la problemática de los elevados cobros de energía eléctrica. El martes irrumpieron en el Congreso del Estado para exigir atención y, tras dialogar con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eligio López Portillo les informó que este miércoles serían recibidos en Palacio de Gobierno, por lo que acudieron desde las 9:00 horas. No obstante, al llegar al recinto, aseguraron que personal de seguridad cerró los accesos y les impidió ingresar, pese a que, afirmaron, no realizaron actos violentos ni bloquearon las puertas. ”Él quedó muy formalmente y lo anunció en los medios ya tarde ayer, que hoy nos iba a recibir, que solo estábamos esperando que hora. Entonces, nosotros por eso estamos aquí desde las 9 de la mañana esperando a ver a qué horas nos van a recibir”, narró Gabriela García, una de las manifestantes.

”No pusimos cadenas, no hemos usado la violencia, pero sin embargo, mandó llamar a un montón de guardias de seguridad, sacaron a las personas y cerraron las puertas. Nosotros no tenemos cadena, nosotros no cerramos. Ellos cerraron”, señaló. Durante el incidente, dos mujeres denunciaron haber sido empujadas por guardias de seguridad. Una de ellas, Silvia, relató que quedó prensada entre las puertas, sufriendo golpes en la nariz, el brazo y rasguños en la espalda. “Todos los guardias de seguridad empujaron la puerta entre todos y me dejaron ahí prensada en la puerta. entonces ya las personas como vieron que me tenían ahí aplastada, pues ya corrieron a ayudarme a abrir”, sostuvo. Tras los hechos, personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos acudió al lugar para documentar las lesiones y tomar las declaraciones de las afectadas, quienes anunciaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.