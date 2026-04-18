$!Mantendrá circulación anticiclónica onda de calor en Sinaloa

Mientras el cielo despejado predomina en el norte y centro del estado, una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera está dictando el ritmo del clima en Sinaloa, manteniendo una onda de calor que elevará los termómetros hasta los 39 grados en diversas regiones.

De acuerdo con el reporte meteorológico de este 18 de abril, el fenómeno atmosférico generará un ambiente caluroso en prácticamente toda la entidad, aunque con matices por zona y el sur del estado es el único que observa un cielo medio nublado, condiciones que se espera persistan durante el resto del día.

Bajo este sistema anticiclónico, el calor se sentirá con mayor intensidad en el corazón y el norte de Sinaloa y los municipios de Sinaloa municipio, Salvador Alvarado y Mocorito se posicionan como las zonas con las temperaturas más altas del estado, con máximas que oscilarán entre los 36 y 39 grados.

Además del calor, las autoridades meteorológicas advierten sobre condiciones de mar de fondo en el litoral sinaloense, con un oleaje que podría alcanzar de dos a tres metros de altura, acompañado de rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en la zona costera.

En un segundo escalón de intensidad, municipios como El Fuerte, Choix, Guasave, Badiraguato, Navolato, Cosalá, San Ignacio y Concordia esperan temperaturas de entre 34 y 38 grados.

Por su parte, los municipios de Ahome, Juan José Ríos, Angostura, Eldorado, Elota, Mazatlán, Rosario y Escuinapa mantendrán un rango ligeramente menor, entre los 32 y 36 grados.