$!Mantendrán Centros de Justicia para las Mujeres atención normal en Sinaloa durante Semana Santa

Con el objetivo de garantizar un espacio seguro y digno para quienes enfrentan situaciones de riesgo, la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa informó que los Centros de Justicia para las Mujeres mantendrán sus puertas abiertas y brindarán atención de manera normal durante el presente periodo vacacional de Semana Santa.
Merle Dinora López Mariscal, coordinadora general de los CJM en el estado, destacó que el compromiso de la institución es no pausar las labores de auxilio, por lo que las mujeres que requieran apoyo podrán acudir sin necesidad de previa cita.
“Comentarte que la Secretaría de las Mujeres del gobierno del Estado de Sinaloa, a través de los centros de justicia para las mujeres en el estado continúa brindando atención de manera normal”, señaló López Mariscal.
La funcionaria detalló que la operatividad variará según la ubicación geográfica de los centros.
Culiacán mantendrá atención las 24 horas del día durante todo el periodo vacacional. Esta sede es la más longeva del estado, operando desde el año 2017.
En Mazatlán, Ahome y Guasave, los centros regionales en estos municipios continuarán con su horario habitual de 9:00 a 16:00 horas.
Cabe destacar que estas oficinas son de reciente creación: Mazatlán abrió en 2023, Ahome en 2024 y la de Guasave se inauguró el pasado 2025.
López Mariscal enfatizó que los servicios ofrecidos son totalmente gratuitos y confidenciales.
“Se le informa a la población para que si alguna mujer se encuentra en situación de violencia o si alguien conoce que una mujer está pasando por esta situación, tenga la confianza de que los espacios están abiertos”, compartió.
El modelo de atención es multidisciplinario e incluye una ruta de atención ajustable a la situación específica de cada mujer, brindando información para que puedan acceder a la justicia de manera libre e informada.
La ubicación de los centros son:
- Centro de Justicia para las Mujeres en Culiacán está en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, Desarrollo Urbano Tres Ríos con atención a los teléfonos 6676882633, 6677520672 y 73.
- Centro Regional de Justicia para las Mujeres Mazatlán está en la calle Valle Santiago, fraccionamiento Valles Del Sol con atención al teléfono 6696882570.
- Centro Regional de Justicia para las Mujeres Ahome está en la calle Paciano Contreras Ortega de la residencial Alameda al teléfono 6681000083.
- Centro Regional de Justicia para las Mujeres Guasave Colonia Fundo Legal, municipio de Guasave, Sinaloa a los teléfonos 6677587000 extensión 36405.