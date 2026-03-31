$!Mantendrán Centros de Justicia para las Mujeres atención normal en Sinaloa durante Semana Santa

Con el objetivo de garantizar un espacio seguro y digno para quienes enfrentan situaciones de riesgo, la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa informó que los Centros de Justicia para las Mujeres mantendrán sus puertas abiertas y brindarán atención de manera normal durante el presente periodo vacacional de Semana Santa.

Merle Dinora López Mariscal, coordinadora general de los CJM en el estado, destacó que el compromiso de la institución es no pausar las labores de auxilio, por lo que las mujeres que requieran apoyo podrán acudir sin necesidad de previa cita.

“Comentarte que la Secretaría de las Mujeres del gobierno del Estado de Sinaloa, a través de los centros de justicia para las mujeres en el estado continúa brindando atención de manera normal”, señaló López Mariscal.

La funcionaria detalló que la operatividad variará según la ubicación geográfica de los centros.

Culiacán mantendrá atención las 24 horas del día durante todo el periodo vacacional. Esta sede es la más longeva del estado, operando desde el año 2017.