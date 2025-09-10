Mantendrán en Sinaloa a elementos federales ante crisis de seguridad: Rocha Moya

El Gobernador Rubén Rocha Moya informó que en la reunión sostenida la mañana de este miércoles con integrantes del Gabinete de Seguridad federal, encabezados por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se acordó mantener en Sinaloa a los elementos de las fuerzas federales que actualmente operan en la entidad, sin contemplar la llegada de más agentes.

El encuentro se realizó en la Base Aérea Militar de Culiacán y contó también con la participación de 20 empresarios sinaloenses, quienes plantearon inquietudes y propuestas en materia de seguridad.

“El tema central fue dar un informe detallado de las cosas que se están haciendo, de los resultados que se obtienen y comprometer la presencia de todas las fuerzas federales en Sinaloa, partiendo de la idea de que el tema de seguridad aún no lo hemos resuelto”, dijo el Mandatario.

Rocha Moya explicó que el compromiso de la Federación es continuar atendiendo la situación de violencia en la entidad y garantizar que no se retire a los efectivos desplegados, en un contexto en el que la inseguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones.

“No hablamos de que vengan más elementos, hablamos de que no se vayan los elementos que tenemos aquí. Por supuesto que no está en la idea del secretario de que se vayan, sino de fortalecer la presencia de las fuerzas”, puntualizó.

En la reunión, el Comandante de la Tercera Región Militar, Guillermo Briseño Lobera presentó un balance de la actuación del Ejército en la entidad, mientras que García Harfuch expuso consideraciones sobre las acciones en curso.

Rocha señaló que este informe con más detalle será dado a conocer posteriormente.

El Gobernador destacó que la participación empresarial permitió un diálogo abierto en el que se respondieron cuestionamientos y se recogieron algunas de las sugerencias planteadas.

De acuerdo con Rocha Moya, la instrucción es mantener la coordinación entre Estado y Federación y atacar la inseguridad y a los delincuentes hasta lograr que paliar definitivamente la violencia.

La reunión realizada este 10 de septiembre se registra un día después del aniversario del inicio de la pugna interna del Cártel de Sinaloa, que ha provocado en el estado una crisis de seguridad que la autoridad no ha logrado contener.

Desde el inicio de la crisis en el estado se han desplegado agentes de seguridad de nivel federal pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Guardia Nacional, Marina y Defensa.

La reunión de este miércoles fue privada, sin atención a medios de comunicación ni transparencia en los contenidos para conocimiento de la ciudadanía.

El encuentro corresponde a una instrucción girada por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en julio cuando prometió la asistencia del gabinete de seguridad a Sinaloa cada dos semanas.

Una vez culminada la reunión, cerca de las 13:00 horas, García Harfuch dejó Culiacán por vía aérea.