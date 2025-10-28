$!Mantiene Ayuntamiento de Culiacán su jornada de vacunación hasta el 30 de octubre

CULIACÁN._ En el pato del Palacio Municipal, el Ayuntamiento de Culiacán mantendrá sus jornadas de vacunación hasta el próximo jueves 30 de octubre, por lo que exhortó a la población a aprovechar esta oportunidad de la aplicación de las vacunas de manera gratuita.
Los interesados pueden acudir en un horario de 08:30 a 14:00 horas, lapso en que el personal de salud aplicará dosis contra influenza, neumococo, sarampión y la vacuna la Moderna contra el Covid-19.
“Cabe recordar que, la importancia de las vacunas radica en prevenir enfermedades graves y fortalecer el sistema inmunológico, por lo que se exhorta especialmente a la población a recibir la vacuna contra el sarampión, ante los brotes recientes registrados en distintas regiones del país”, dice el informe difundido hoy por el Ayuntamiento.
“La prevención es la mejor protección. ¡Protege tu salud, vacúnate!”, es el mensaje que acompaña esta jornada que busca cuidar a las familias culiacanenses.