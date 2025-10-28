$!Mantiene Ayuntamiento de Culiacán su jornada de vacunación hasta el 30 de octubre

CULIACÁN._ En el pato del Palacio Municipal, el Ayuntamiento de Culiacán mantendrá sus jornadas de vacunación hasta el próximo jueves 30 de octubre, por lo que exhortó a la población a aprovechar esta oportunidad de la aplicación de las vacunas de manera gratuita.

Los interesados pueden acudir en un horario de 08:30 a 14:00 horas, lapso en que el personal de salud aplicará dosis contra influenza, neumococo, sarampión y la vacuna la Moderna contra el Covid-19.