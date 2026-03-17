Mantiene Cruz Roja Culiacán tendencia en más de dos mil emergencias durante el inicio de 2026

Durante el primer bimestre de 2026, la delegación Culiacán de la Cruz Roja Mexicana ha mantenido una operatividad constante, registrando cifras de atención muy similares a las del año anterior.

De acuerdo con Omar López Ocegueda, coordinador local de Socorros, en enero de este año se brindaron mil 41 servicios, mientras que en febrero la cifra cerró en mil 49 atenciones y las estadísticas muestran una variación respecto a 2025, cuando se atendieron mil 110 servicios en el mes de enero y en febrero se tuvieron mil 16 servicios.

“Las cifras no tienen mucha variación. Vamos con las cantidades similares a las del año pasado”, López Ocegueda.

El coordinador detalló que las enfermedades diversas siguen siendo la principal causa de salida de las ambulancias, con 378 casos reportados solo en febrero y en la lista le siguen los accidentes viales, que sumaron 187 servicios en el último mes, destacando la alta incidencia de accidentes en motocicleta, los cuales representaron 86 de estas atenciones.

También compartió que los traumatismos, principalmente por caídas dentro y fuera del hogar, generaron 112 servicios.

Uno de los avances significativos para la institución ha sido la reducción de los tiempos de llegada a las emergencias, ya que por la ubicación de la Base Sur, cerca de La Primavera, el tiempo de respuesta en sectores aledaños, la carretera Benito Juárez y La Costerita se ha reducido a menos de la mitad, pasando de esperas de ocho y 10 minutos a la mitad.

Cruz Roja Culiacán está trabajando las 24 horas. Los servicios de emergencia, como pues todos lo sabemos, son servicios totalmente gratuitos, los cuales pues se trabajan los siete días de la semana

El coordinador de Socorros hizo un atento llamado a los automovilistas para ceder el paso a las ambulancias orillándose hacia la derecha al escuchar las sirenas, ya que el tiempo es vital para pacientes en estado grave.

Recordó además que todos los servicios de emergencia son totalmente gratuitos y deben solicitarse a través del número 911, con el cual mantienen un enlace directo.

La institución cuenta actualmente con su base principal en el bulevar Leyva Solano, la Base Sur y un punto de atención con unidad de emergencia en Ciudades Hermanas.