$!Mantiene DIF Culiacán apoyo alimentario a familiares de pacientes durante vacaciones

CULIACÁN._ Con el fin de brindar un respiro a quienes enfrentan la incertidumbre en las salas de espera, el programa ALAJIBUA, del Sistema DIF Culiacán, mantiene su operatividad durante este periodo vacacional llevando asistencia alimentaria a los hospitales de la capital. Este martes, la jornada fue encabezada por la Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, quien junto al director del DIF municipal, Cirilo Celis Acuña, acudió al Hospital Pediátrico de Sinaloa. “Nos encontramos en el Hospital Pediátrico atendiendo a los familiares que tienen aquí a sus niños hospitalizados. El día de hoy, a pesar de que la mayor parte del personal del Ayuntamiento de Culiacán se encuentra en periodo vacacional, nosotros seguimos activos apoyando a las familias”, expresó la Alcaldesa.

Durante la visita, las autoridades convivieron con los familiares de los menores internados y distribuyeron un total de 150 platillos calientes. Para ofrecer un momento de calidez en medio de las largas jornadas de cuidado, el menú de esta ocasión consistió en tamales de elote y de puerco, acompañados de los tradicionales frijoles puercos y agua fresca. Ramos Villarreal enfatizó que estas acciones buscan garantizar que el respaldo del Gobierno de Culiacán llegue a los sectores más vulnerables, reafirmando un compromiso de empatía y servicio que no se detiene por las vacaciones.