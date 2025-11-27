Culiacán
|
Mascotas

Mantiene DIF su campaña de esterilización de perros y gatos en instalaciones de El Vallado

Los interesados sólo deben presentarse con sus mascotas antes de las 08:00 horas y cumplir con los requisitos para el cuidado médico de los animales
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/11/2025 20:34
27/11/2025 20:34

La ciudadanía podrá seguir aprovechando la campaña de esterilización gratuita para perros y gatos mestizos, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el control humanitario de la población animal, que organiza el Ayuntamiento de Culiacán, a través del Sistema DIF.

$!Mantiene DIF su campaña de esterilización de perros y gatos en instalaciones de El Vallado

La jornada del miércoles pasado registró una importante afluencia de personas que acudieron con sus mascotas y también con animalitos en situación de calle, con el propósito de garantizar su salud y bienestar general.

Las intervenciones de cirugía menor se realizan en las instalaciones del DIF en la colonia El Vallado.

$!Mantiene DIF su campaña de esterilización de perros y gatos en instalaciones de El Vallado

Las personas interesadas sólo deben presentarse con sus mascotas antes de las 08:00 horas y cumplir con los requisitos establecidos.

Finalmente, las autoridades de la Dirección de Salud Municipal invitan a la ciudadanía a aprovechar esta campaña permanente y sumarse al esfuerzo por mejorar el bienestar animal en la ciudad, ya sea esterilizando a sus mascotas o apoyando a animales en situación de calle.

$!Mantiene DIF su campaña de esterilización de perros y gatos en instalaciones de El Vallado

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Requisitos para la esterilización:

* Ayuno de 12 horas, sin agua ni alimento.

* Animales previamente bañados y libres de pulgas o garrapatas.

* Perros con correa; no llevarlos sueltos.

* Gatos en jaula, caja de cartón o funda. La anestesia se aplica dentro del móvil para evitar fugas.

* Llevar una toalla o cobija limpia.

* El animal debe estar en buenas condiciones de salud.

* Se pueden esterilizar tanto perros como gatos, machos o hembras.

#Culiacán
#Esterilización de mascotas
#Mascotas
#DIF Culiacán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube