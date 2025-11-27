$!Mantiene DIF su campaña de esterilización de perros y gatos en instalaciones de El Vallado

La ciudadanía podrá seguir aprovechando la campaña de esterilización gratuita para perros y gatos mestizos, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el control humanitario de la población animal, que organiza el Ayuntamiento de Culiacán, a través del Sistema DIF.

La jornada del miércoles pasado registró una importante afluencia de personas que acudieron con sus mascotas y también con animalitos en situación de calle, con el propósito de garantizar su salud y bienestar general. Las intervenciones de cirugía menor se realizan en las instalaciones del DIF en la colonia El Vallado.

Las personas interesadas sólo deben presentarse con sus mascotas antes de las 08:00 horas y cumplir con los requisitos establecidos. Finalmente, las autoridades de la Dirección de Salud Municipal invitan a la ciudadanía a aprovechar esta campaña permanente y sumarse al esfuerzo por mejorar el bienestar animal en la ciudad, ya sea esterilizando a sus mascotas o apoyando a animales en situación de calle.