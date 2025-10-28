Mantiene el Verde la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa: Rodolfo Valenzuela suple a Yeraldine Bonilla

El Diputado local del Partido Verde, Rodolfo Valenzuela Sánchez, fue elegido como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa para el segundo año de periodo legislativo.

La votación, realizada en sesión ordinaria de este 28 de octubre, obedeció a la vacante que dejó la Diputada de la misma facción, Yeraldine Bonilla Valverde, quien pidió licencia definitiva de su cargo para integrarse al Gobierno del Estado como Secretaria General de Gobierno.

Tras reunión de la Junta de Coordinación Política, se propuso a Valenzuela Sánchez como nuevo representante legal del Parlamento.

El Pleno del Legislativo aprobó con 35 votos al coordinador de la segunda fuerza política como el reemplazo de Bonilla Valverde en la Mesa Directiva. Hubo 3 votaciones en contra y dos legisladores sin votar.